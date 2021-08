"Promi Big Brother" 2021 gibt es im TV bei Sat.1 zu sehen. Mit dabei ist Heike Maurer. Hier im Porträt stellen wir Ihnen die Kandidatin näher vor.

Heike Maurer wagt sich mit ihrer Teilnahme an " Promi Big Brother" 2021 zum ersten Mal ins deutsche Reality-TV. Trotzdem ist sie im Fernsehen keine Unbekannte: Mehr als zehn Jahre lang war sie als Moderatorin der Sendung " Lotto am Mittwoch" im ZDF zu sehen.

Die 68-Jährige freute sich zwar auf ihre Teilnahme an "Promi Big Brother" 2021, hatte aber Bedenken wegen der Kameras: "Ich habe in meinem Leben noch keine Situation erlebt, in der ich nicht mit den Menschen klargekommen bin. Über die allgegenwärtigen Kameras hingegen habe ich mir schon den Kopf zerbrochen: beim Duschen oder in anderen intimen Momenten wie beim Zähneputzen, Zahnseide benutzen, Schlafen oder An- und Ausziehen. Aber ich nehme es mit Humor und werde das meistern", sagte Heike Maurer im Interview mit Sat.1.

"Promi Big Brother" 2021: Heike Maurer im Porträt - Beruf und Alter

Hier ein kurzer Steckbrief zu Heike Maurer, mit Infos laut Sat.1:

Alter: 68 Jahre

Geburtsdatum: 8. November 1952

Geburtsort: Castrop-Rauxel

Beruf: Moderatorin, Autorin

Sternzeichen: Skorpion

Instagram : @heikemaurer_unlimited

: @heikemaurer_unlimited Was bringt Heike Maurer auf die Palme? "Wenn jemand logischen Schlussfolgerungen nicht folgen kann oder sich dagegenstellt – unter anderem Verschwörungstheoretiker", sagte sie Sat.1.

Heike Maurer wurde am 8. November 1952 geboren und machte nach ihrem Schulabschluss eine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin in Glücksburg. Anschließend arbeitete sie etwa zwei Jahre lang an einer Sonderschule für Lernbehinderte in Mühlheim am Main. In der Zeit zwischen 1972 und 1990 war sie unter anderem als Fotomodell und Sprecherin für Werbespots zuständig, organisierte Modenschauen und war in der Redaktion der Kundenzeitschrift von Volkswagen tätig.

Im Jahr 2000 wurde Heike Maurer dann zur Lottofee Deutschlands, als sie die Moderation der Sendung "Lotto am Mittwoch" im ZDF übernahm. "Bei meinem früheren Job, beim Lotto und vorher bei der Programmmoderation, musste ich perfekt sein", sagte die 68-Jährige im Interview mit Sat.1.

Heike Maurer bei "Promi Big Brother" 2021

Die 68-Jährige liest sehr viel: "Ich bin es gewohnt, dass ich, wenn ich nachts aufwache und nicht mehr einschlafen kann, ein paar Seiten lese", erzählt sie im Interview mit Sat.1. Sie hat auch ein eigenes Buch geschrieben. "Wenn Männer lügen: Wie Sie ihm auf die Schliche kommen" wurde im Jahr 1999 publiziert.

Heike Maurer ist laut Sat.1 vier Mal verheiratet gewesen - unter anderem mit Medienpsychologen Jo Groebel. Wie sie in einem Interview mit Sat.1 erzählt, hat sie sich in ihn "vor laufender Kamera" verliebt. Mittlerweile ist die ehemalige Moderatorin wieder Single und lebt auf Mallorca.

Dort hat sie ein neues Hobby begonnen: Flamencotanzen. Außerdem lernt sie Spanisch und schreibt gerade an einem weiteren Buch. Die 68-Jährige bezeichnet sich selbst als ehrgeizig. "Ich glaube, dass ich so wie ich bin, ganz in Ordnung bin", sagte sie gegenüber Sat.1. (EJ)