Promi Big Brother 2021: Das ist Ina Aogo im Porträt

Die neue Staffel von "Promi Big Brother" 2021 läuft auf Sat.1. Eine der Kandidatinnen ist Ina Aogo - hier stellen wir Ihnen die Spielerfrau im Porträt vor.

Auch in der neuen Staffel von " Promi Big Brother" 2021 bei Sat.1 sind wieder mehr oder weniger prominente Bewohner gemeinsam in ein Haus gezogen, um dort für mehrere Wochen unter einem gemeinsamen Dach zu leben. Beobachtet werden sie dabei rund um die Uhr von unzähligen Kameras.

Welche Teilnehmer sind in diesem Jahr dabei? Eine der Kandidatinnen ist die 32-jährige Ina Aogo. Wir liefern Ihnen alle Informationen rund um die "Big Brother"-Kandidatin in unserer Übersicht.

Promi Big Brother 2021 - Ina Aogo im Porträt: Infos zu Alter und Beruf

Alter: 32 Jahre

Geburtsdatum: 7. März 1989

Geburtsort: Osnabrück

Sternzeichen: Fische

Instagram : @inaaogo

Ina Aogo wurde am 7. März 1989 in Osnabrück als Ina Toennes geboren. Nach der Schule absolvierte sie drei Ausbildungen, darunter eine Ausbildung zur Hair- & Make-Up-Artistin. Danach war sie unter anderem in dem Friseur-Salon von Udo Walz tätig - die Arbeit dort veränderte ihr Leben erheblich. 2014 lernte Ina Aogo bei ihrer Arbeit im Salon nämlich den Fußball-Profi Dennis Aogo kennen und lieben. Im Jahr 2016 feierten die beiden eine Traumhochzeit, mittlerweile haben sie zwei gemeinsame Kinder.

Heute arbeitet sie hauptberuflich als Influencerin auf Instagram. Dort teilt sie mit mehr als 137.000 Followern Einblicke aus ihrem Familienleben und Content zu den Themen Fashion und Beauty. Gemeinsam mit ihrem Mann Dennis Aogo führt sie außerdem den Podcast "Liebe hat (k)einen Preis", in dem sie Einblicke in ihr Familienleben gibt. Zusätzlich berichtet sie im Podcast "Spielerfrauen on air" mit Mirjana Zuber von ihrem luxuriösen Alltagsleben.

Promi Big Brother 2021: Ina Aogo wird bei Promi BB Ehemann und Kinder vermissen

Zu Inas Familie zählt nicht nur ihr Mann Dennis Aogo, sondern auch ihre Tochter und ihr Sohn sowie die französische Bulldogge Django. Bei "Promi Big Brother" wird die 32-Jährige besonders ihre Familie vermissen: "Für meine viereinhalbjährige Tochter habe ich schon ganz viele Video-Botschaften vorbereitet und jede Woche wird sie ein kleines Geschenk bekommen. Dann weiß sie, dass ich immer an sie denke", verrät die Spielerfrau. Offenbar steht auch ihr Mann voll und ganz hinter ihrer "Big Brother"-Teilnahme: "Dennis steht hundertprozentig hinter mir. Nach anfänglicher Skepsis freut er sich jetzt darauf und sagt immer im Spaß: 'Ina, enttäusch mich nicht.' (lacht)."

Laut eigener Aussage ist Ina Aogo ein Mensch, der Action braucht - Stillsitzen ist nichts für sie. Wird sie die anderen Bewohnerinnen und Bewohner durch ihre ruhelose Art zum Ausrasten bringen oder wird sie vor allem durch ihre Sportlichkeit glänzen können, mit der sie in Duellen und Matches ein wertvoller Joker sein könnte? Das wird sich in den kommenden Tagen und Wochen zeigen. Dem Verzicht auf Luxus bei "Promi Big Brother" sieht die 32-Jährige immerhin schon einmal gelassen entgegen: "Ich bin auf dem Land groß geworden, habe auf dem Heuboden geschlafen, kann zelten und auch mal kalt duschen."