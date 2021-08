"Promi Big Brother" 2021: Wer ist Jörg Draeger?

In Kürze geht die Staffel 2021 von "Promi Big Brother" an den Start. Mit im Weltraum-Container ist Jörg Draeger. Wir stellen Ihnen den früheren Gameshow-Moderator in diesem Artikel näher vor.

Der Countdown läuft: In Kürze geht Staffel 9 von " Promi Big Brother" auf Sat.1 an den Start. Die Ausgabe 2021 erstreckt sich über 22 Folgen, die alle in einem raumschiffartigen Ambiente stattfinden. Moderiert wird die Show wieder von Marlene Lufen und Jochen Schropp, sodass die Zuschauer sich bereits auf giftige Randbemerkungen einstellen sollten.

Kandidaten und Kandidatinnen der Kategorie "C" - und durchaus auch drunter - wagen ich auf das toxische Territorium des "Großen Bruders", dem Geheimnisse jedweder Art bekanntlich schon seit George Orwells Zeiten ein Graus sind. Ständig müssen sie sich Vergünstigungen errangeln, unter anderem in Form des sogenannten "Nominierungsschutzes" (O-Ton Sat.1). Die Promis können sich nämlich gegenseitig für den Rausschmiss benennen, was der kuscheligen Atmosphäre im Raumschiff vielleicht nicht unbedingt förderlich ist.

Die Teilnehmer leben also gemeinsam in einem engen Spaceship, lassen sich 24 Stunden am Tag von zahllosen Kameras observieren und liegen ständig auf einem öffentlichen Präsentierteller.

Wer mag das schon? Offenbar ein gewisser Jörg Draeger. Wir geben Ihnen hier ein Porträt des Moderators.

"Promi Big Brother" 2021: Alter, Beruf - hier kommt zunächst der Steckbrief von Jörg Draeger

Alter: 75 Jahre

Beruf: Ex-Moderator

Geburtsdatum: 28. September 1945

Geburtsort: Berlin

Sternzeichen: Waage

Instagram : @joergdraeger.official

Jörg Draeger - der Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021 war Moderator von "Geh aufs Ganze!"

Bevor Jörg Draeger Moderator wurde, arbeitete er als Nachrichtensprecher beim NDR. Anschließend wurde er Rundfunksprecher bei Radio Hamburg. Im Jahr 1992 wechselte er dann zum TV-Sender Sat.1. Hier moderierte er "Geh aufs Ganze!", die Show mit dem "Zonk".

"Geh aufs Ganze!" war die deutsche Adaption der US-amerikanischen Fernseh-Gameshow "Let’s Make a Deal". Sie lief von Januar 1992 bis Mai 1997 wochentags im Vorabendprogramm von Sat.1. Die Spannung der Show kam vor allem daher, dass man als Zuschauer nie wusste, ob der Moderator den Kandidaten helfen oder sie hinters Licht führen wollte. As Trostpreis konnten die Teilnehmer eine rot-schwarze Stoffratte gewinnen - eben den "Zonk".

Draeger nahm 2017 an der RTL-Show "Let’s Dance" teil und belegte den letzten Platz. Sein Leben hat Jörg Draeger in der Biografie "Das Leben ist (k)ein Zonk" auf den Punkt gebracht, die dieses Jahr erscheinen soll.

"Promi Big Brother" 2021: Jörg Draeger ist ein Vielredner

Draeger ist zum vierten Mal verheiratet - seiner jetzige Frau Petra hat er schon vor 27 Jahren das Jawort gegeben. Seitdem ist das Paar nach eigenen Angaben glücklich zusammen - der Moderator selbst bezeichnet die Gattin als "Hauptgewinn". Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

Als Moderator gehört Draeger zu den notorischen Quasselstrippen. Insider rätseln im Moment noch darüber, ob die anderen Bewohnerinnen und Bewohner das gut finden oder ob es ihnen irgendwann auf den Keks geht.