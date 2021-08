"Promi Big Brother" 2021: Kandidatin Marie Lang im Porträt

"Promi Big Brother" 2021 läuft auf Sat.1. Mit dabei ist Marie Lang. Im Porträt verraten wir Ihnen unter anderem Alter und Beruf der Sportlerin.

Die neue Staffel " Promi Big Brother" 2021 gibt es wie gewohnt auf Sat.1 zu sehen und mit dabei ist diesmal die Kickboxerin Marie Lang. In diesem Jahr sind die Bewohnerinnen und Bewohner nicht in ein Big Brother Haus eingezogen, denn Sat.1 schießt die Kandidaten in Staffel 9 ins Weltall: Das Motto lautet "Traumstation".

Während die Promis im letzten Jahr noch im Märchenland um die Gunst der Zuschauer buhlten, werden sie in diesem Jahr im armen Bereich eine "Raumstation" mit spärlichen Annehmlichkeiten sowie den "Big Planet" als Luxusbereich bewohnen. In der kleinen Raumstation gibt es keine Fenster. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen versuchen, sich auf 90 Quadratmetern nicht in die Quere zu kommen. Im Luxusbereich stehen dagegen ganze 425 Quadratmeter zur Verfügung.

Wo wird es die Kandidatin Marie Lang hin verschlagen? Lebt sie im Luxus oder wird sie unter Platzmangel leiden? Die Antwort gibt es bei "Promi Big Brother" 2021. Im Porträt stellen wir Ihnen die vielfache Kickbox-Weltmeisterin näher vor.

"Promi Big Brother" 2021: Marie Lang im Porträt - Beruf und Alter

Hier ein kurzer Steckbrief zu Marie Lang, mit Infos von Sat.1:

Alter: 34 Jahre

Geburtsdatum: 17. Dezember 1986

Geburtsort: Bünde

Sternzeichen: Schütze

Instagram : @marie_lang_official

Insgesamt 18 Mal hat sich Marie Lang bisher in verschiedenen Gewichtsklassen den Weltmeistertitel im Kickboxen erkämpft. Ihr erster großter Erfolg gelang ihr im Jahr 2007: Sie wurde Deutsche Meisterin. Den ersten Weltmeistertitel konnte sich die Ausnahmesportlerin dann 2015 sichern, als sie die Krotain Monika Babic in München besiegte.

Von 2019 bis 2021 war Marie Lang in sechs verschiedenen Klassen Weltmeisterin - darunter unter anderem Vollkontakt Kickboxen bis 60 Kilogramm und und Kickboxen mit Lowkicks bis 65 Kilogramm. 2020 erkrankte Lang gleich zwei Mal an Covid 19, was sich aufgrund von Spätfolgen auf ihre körperliche Fitness auswirkte, was dazu beitrug, dass sie einen ihrer Titel im März 2021 an Michaela Michi aus Deutschland verlor. Vor ihrer Niederlage war Lang, die in Lemgo in Nordrhein-Westfalen aufwuchs, über 37 Kämpfe ungeschlagen.

Marie Lang bei "Promi Big Brother" 2021

Neben ihrer Profi-Karriere als Kickboxerin hat Lang auch Mode-Design studiert und entwirft Kleidung, die sie selbst als sportlich-elegant bezeichnet. Wichtig ist der 34-Jährigen vor allem, dass ihre Mode gern getragen wird. Darüber hinaus arbeitet sie auch als Model.

Von ihrer Zeit bei Promi Big Brother verspricht sich Lang vor allem viel Spaß und hofft darauf nette und interessante Menschen kennenzulernen. "Klar will man auch gewinnen, das steht natürlich auch im Vordergrund aber erstmal hoffe ich, dass coole Leute dabei sind. Vielleicht entstehen ja auch Freundschaften - mal schauen", sagte die Kickboxerin in einer Videobotschaft vor der Sendung, die sie aus ihrem Hotelzimmer filmte. Alle Kandidatinnen und Kandidaten mussten vor Beginn der Show in Quarantäne, um einen Covid-19 Ausbruch im Big Brother Haus zu verhindern. (cge)