Promi Big Brother 2021: Das ist Melanie Müller

"Promi Big Brother" 2021 ist im TV bei Sat.1 zu sehen. Mit dabei ist Melanie Müller. Hier im Porträt stellen wir Ihnen die Kandidatin näher vor.

Bei " Promi Big Brother" sind auch in diesem Jahr wieder diverse Kandidaten gemeinsam in ein Haus eingezogen und lassen sich dabei rund um die Uhr von zahlreichen Kameras beobachten. Die Sendung ist seit dem 6. August 2021 bei Sat.1 zu sehen und wird insgesamt 22 Folgen umfassen.

In der diesjährigen Staffel ist auch Melanie Müller als Kandidatin dabei. Hier im Porträt lesen Sie mehr zu der 33-Jährigen.

"Promi Big Brother" 2021: Melanie Müller im Porträt

Melanie Müller wurde 1988 in der sächsischen Kreisstadt Oschatz geboren und wuchs in Grimma bei Leipzig auf. Zunächst machte sie von 2005 bis 2009 eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau und arbeitete als Barkeeperin, bevor sie 2011 erstmals als Erotik-Darstellerin unter dem Pseudonym "Scarlet Young" vor der Kamera stand.

Ihren ersten Auftritt im Fernsehen hatte sie bei der Vox-Sendung "Das perfekte Dinner" und erlangte später Bekanntheit durch ihre Teilnahme an der Dating-Show " Der Bachelor". Die Teilnahme war für sie ein finanzieller Rettungsanker, wie sie in einem Interview mit der Bild-Zeitung erzählte. Mit der Gage in Höhe von 3000 Euro beglich sie ihre Mietschulden. Obwohl Melanie Müller die Sendung als Mittel zum Zweck sah, erreichte sie in der Dating-Show den dritten Platz und verließ die Show freiwillig.

Ein Jahr nach ihrer Teilnahme bei "Der Bachelor" nahm sie bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und konnte die Show gewinnen. Seitdem hat sie einen festen Platz im deutschen Reality-TV.

Melanie Müller und ihr Ehemann haben zwei Kinder

Neben ihren Auftritten in Reality-TV-Formaten war die 33-Jährige auch in einer Nebenrolle im Kinofilm "Der schwarze Nazi" zu sehen. Außerdem ist Müller mittlerweile auch als Schlagersängerin auf Mallorca erfolgreich und hat seit 2013 22 Singles, darunter "Mit dem Herzen auf Malle" und "Malle muss laut", veröffentlicht. In ihrem Buch "Mach’s Dir selbst, sonst macht’s Dir keiner – Vom Mauerblümchen zur Dschungelqueen" erzählt sie von ihren Erfahrungen in der Porno-Industrie und ihren Erlebnissen als "Escort-Girl".

Was sie außerdem in ihrem Buch thematisiert: ihre Liebe zu Wurst. "Ich bin absoluter Fleischesser, ich esse auch rohes und blutiges Fleisch. Das liegt bei mir zu Hause in der Wohnung rum und das esse ich, bevor es Mike überhaupt braten kann", so der Reality-TV-Star. Mike Blümer ist ihr langjähriger Manager. Die beiden sind seit 2014 verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und lebt in Leipzig. Bereits einer Woche nach der Geburt ihres Sohnes Matty wollte Melanie Müller wieder auf die Bühne: "Ich bin ein Arbeitsmensch und tolle gerne auf der Bühne herum - da ist schwanger sein nicht von Vorteil", wie sie in einem Interview erzählte.

