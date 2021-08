"Promi Big Brother" 2021: Wer ist Reality-Star Mimi Gwozdz?

"Promi Big Brother" 2021 läuft auf Sat.1 im TV. Mit im Container ist die Ex-"Bachelor"-Gewinnerin Mimi Gwozdz. Wir stellen Ihnen die Kandidatin hier näher vor.

Staffel 9 der Voyeurs-Show bei Sat.1 ging mit 22 neuen Folgen an den Start: " Promi Big Brother" 2021. Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren auch diesmal. Sie führen nicht nur durch die Show, sondern beobachten mit Argusaugen, was die Opfer so erleben - giftige Kommentare nicht ausgeschlossen.

Kandidaten und Kandidatinnen der gefühlten Kategorie "C" auf der nach unten offenen Prominentheitsskala wagen den großen Schritt in die Welt des "Großen Bruders". In Challenges und Matches kämpfen sie um Vergünstigungen. Dazu gehört auch der von Sat.1 so bezeichnete "Nominierungsschutz", denn die Promis können sich gegenseitig für den Rausschmiss nominieren. Das letzte Wort haben aber immer die Zuschauerinnen und Zuschauer - sie bestimmen durch ihr Voting, wer tatsächlich fliegt und wer bleiben darf.

Die Teilnehmer leben gemeinsam in einem Wohncontainer, lassen sich rund um die Uhr von unzähligen Kameras beäugen und sind ständig live für die Zuschauerinnen und Zuschauer präsent. Das muss man erst mal mögen.

Mimi Gwozdz, so hat es den Anschein, mag es. Wir geben Ihnen hier ein Porträt der Kandidatin.

"Promi Big Brother" 2021: Alter, Beruf, Wohnort - Steckbrief zu Mimi Gwozdz

Name: Michelle Gwozdz

Spitzname: Mimi

Alter: 27 Jahre

Geburtstag: 18. Februar 1994

Sternzeichen: Wassermann

Beruf: Bürokauffrau

Wohnort: Köln

Geburtsort: Pfungstadt

Herkunft: Polen

Instagram : mimi.gwo

Mimi Gwozdz - die Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2021 war schon "Bachelor"-Gewinnerin

Mimi Gwozdz heißt in Wirklichkeit Michelle. Sie hat polnische Wurzeln, wurde aber in Hessen geboren. Im Frühjahr 2021 zog die gelernte Bürokauffrau nach Köln. Ihre Verwandten in Ostschlesien besucht sie immer noch regelmäßiig.

2021 nahm sie mit 21 anderen Frauen beim "Bachelor" mit Niko Griesert teil. Gleich zu Beginn konnte sie den Junggesellen begeistern - sie bekam sogar das erste Date mit ihm. Während Griesert hin und weg von der 27-Jährigen war, tadelten die Zuschauer vor allem Gwozdz' Eifersucht. Am Ende erhielt sie allen Unkenrufen zum Trotz die letzte Rose und gewann die Staffel. Das Herz des 30-Jährigen konnte sie dennoch nicht dauerhaft für sich erobern. Niko bekam die zweitplatzierte Michèle nicht aus dem Kopf und hat Mimi nach dem Ausschalten der Kameras abserviert.

"Promi Big Brother" 2021: Mimi Gwozdz geht mit sehr viel Respekt in den Container

"Promi Big Brother" 2021 ist erst das zweite Mal, dass die Brünette an einem TV-Format teilnimmt. Warum will sie wieder vor die Kamera? "Ich muss den Leuten auch mal zeigen, dass ich noch eine ganz andere Seite habe als die Heulsuse Mimi vom 'Bachelor‘", erklärte in einem Interview. "Viele haben einen falschen Eindruck von mir und jetzt will ich zeigen, dass mehr in mir steckt." Ein bisschen Muffensausen hatte sie schon: "Bisher hatte ich noch keinen großen Kontakt zu Promis und weiß nicht, wie die so drauf sind", gibt Mimi ganz freimütig zu.