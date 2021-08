"Promi Big Brother" 2021: Wer ist Paco Steinbeck?

"Promi Big Brother" 2021: Staffel 9 ist bei Sat.1 an den Start gegangen. Einer der Gäste im Weltraum-Container ist Paco Steinbeck. Wir stellen Ihnen den Mann mit den vielen Berufen hier vor.

Staffel 9 von " Promi Big Brother" läuft auf Sat.1. Moderatoren des Spektakels sind, wie gewohnt, Marlene Lufen und Jochen Schropp. Sie führen nicht nur durch die Show, sondern beobachten mit Argusaugen, was die armen Teilnehmer so alles erdulden müssen - giftige Kommentare sind dabei nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern werden von den Zuschauern förmlich herbeigesehnt.

Kandidaten und Kandidatinnen der gefühlten Kategorie "C" auf der nach unten offenen Promi-Skala wagen den großen Schritt in die Welt des "Großen Bruders", der Geheimnisse bekanntlich strikt ablehnt. In Challenges und Matches kämpfen sie um die unterschiedlichsten Vergünstigungen. Der Clou unter ihnen ist der von Sat.1 so bezeichnete "Nominierungsschutz", denn die Promis können sich gegenseitig für den Rausschmiss nominieren. Das letzte Wort haben aber natürlich immer die Zuschauerinnen und Zuschauer - sie bestimmen durch ihr Voting, wer tatsächlich fliegt und wer bleiben darf.

Die Teilnehmer leben also gemeinsam in einem engen Raumschiff, lassen sich rund um die Uhr von unzähligen Kameras beäugen und liegen ständig live für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Präsentierteller. Das muss man erst mal mögen.

Einer dieser Menschen ohne jedweden Datenschutz ist Paco Steinbeck: Hier sein Porträt.

"Promi Big Brother" 2021: Alter, Beruf - hier kommt zunächst ein kurzer Steckbrief von Paco Steinbeck

Alter: 46 Jahre

Beruf: Kneipier, Thai-Boxer, Fotomodell, Antiquitätenhändler

Geburtsdatum: 11. Mai 1975

Sternzeichen: Stier

Instagram : @pacosteinbeck_official

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Paco Steinbeck - der Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021 sucht normalerweise nach Möbeln & Co.

Als Antiquitätenhändler ist Paco Steinbeck in "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal" bei RTL ständig auf der Suche nach verborgenen Schätzen. Er hat diese Leidenschaft schon als Kind entdeckt: Mit neun Jahren begleitete er seinen Schwager auf Flohmärkte und hatte bereits drei Jahre später seinen eigenen Stand.

Lesen Sie dazu auch

Steinbeck hat aber noch mehr Eisen im Feuer: als Geschäftsführer einer Kneipe, Thai-Boxer und Fotomodell. Neben den Dreharbeiten für "Die Superhändler" betreibt er seinen eigenen Antiquitätenhandel in Gießen, wo er lebt. Mit dem Verkauf von zwei Bildern des Malers Peter Paul Rubens erwarb er sich einen starken Ruf in der Branche - es ging bei dem Deal offenbar um Millionen.

"Promi Big Brother" 2021: Paco Steinbeck ist laut Sat.1 Single und hat keine Kinder

Zurzeit ist Paco Steinbeck Single. Die Richtige habe er noch nicht gefunden, sagt er. Dabei kann der Superhändler durchaus auf einen reichen Fundus an Verehrerinnen (und auch Verehrern) stolz sein. Im Augenblick konzentriert er sich aber auf seine anderen Hobbys: Luxus, teure Autos und Einrichtungsgegenstände. Allerdings gibt es auch eine Promi-Dame, die er hübsch findet und nach eigenem Bekunden gern mal näher kennenlernen würde: Die "Promi Big Brother"-Gewinnerin von 2019 Janine Pink.