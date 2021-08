"Promi Big Brother" 2021: Wer ist Papis Loveday? Ein Porträt

"Promi Big Brother" 2021: Staffel 9 läuft bei Sat.1. Einer der Gäste im Weltraum-Container ist Papis Loveday. Wir stellen Ihnen das Model in diesem Porträt vor.

Staffel 9 von " Promi Big Brother" läuft auf Sat.1. Die Version 2021 hat 22 Folgen, die in einem raumschiffartigen Wohncontainer über die Bühne gehen. Moderatoren des Spektakels sind, wie gewohnt, Marlene Lufen und Jochen Schropp.

Kandidaten und Kandidatinnen der zum größten Teil etwas weiter unten angesiedelten Promi-Kategorien trauen sich was: Sie wagen sich in das Revier des "Großen Bruders", dem ja Geheimnisse aller Art höchst zuwider sind. Sie rangeln sich dabei um Benefits wie den sogenannten "Nominierungsschutz". Das kann überlebenswichtig sein, denn die Promis dürfen sich gegenseitig für den Rausschmiss benennen. Die Teilnehmer leben also gemeinsam in einem engen Raumschiff, wo sie rund um die Uhr von zahllosen Kameras beäugt werden.

Das ist sicher nicht jedermanns Sache, aber als Model ist Papis Loveday Kameras ja gewöhnt. Da er in einer großen Familie aufgewachsen ist, dürfte er mit den anderen Promis auch im engen Raumschiff zurechtkommen. Hier sein Porträt.

"Promi Big Brother" 2021: Alter, Beruf - hier zunächst der knappe Steckbrief von Papis Loveday

Alter : 44

: 44 Beruf: Model

Geburtstag: 3. Januar 1977

Geburtsort: Dakar , Senegal

, Sternzeichen: Steinbock

Instagram : @papis_loveday

Papis Loveday - der Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021 gehört zu den Topmodels auf diesem Globus

Papis Loveday ist ein prominentes Model. Er posierte bereits auf bedeutenden Catwalks und wurde weltweit in diversen Hochglanz-Magazinen abgelichtet. 2018 war er bei "Germany's Next Topmodel" als Laufsteg-Coach dabei.

Zwischen 2005 und 2008 war Papis laut Sat.1 das weltweit am meisten gebuchte schwarze Topmodel. Auch im TV war er ein häufig präsenter Gast, unter anderem als Juror bei "Austria's Next Topmodel" und "Switzerland’s Next Topmodel".

"Promi Big Brother" 2021: Der Arztsohn Papis Loveday startete eine vielversprechende Sportler-Karriere

Papis Loveday heißt mit bürgerlichem Namen Pape Badji. In Dakar (Senegal) machte an einer Privatschule das Abi. Ursprünglich wollte er Arzt werden, wie schon sein Vater.

Daraus wurde allerdings nichts, denn Papis ist auch ein hervorragender Sportler. Mit seinem Talent ergatterte er ein Sportstipendium in Paris. Dann der herbe Rückschlag: Beim Training für die Leichtathletik-WM 2003 wurde er schwer verletzt.

Doch er hatte Glück im Unglück: Ein Fotograf, der Papis beim Training fotografiert hatte, schickte damals eins seiner Bilder an eine Modelagentur - das war dann der Startschuss für eine erfolgreiche Laufbahn als Model.

Während seiner Karriere sah Papis sich nicht selten mit Rassismus konfrontiert. Mittlerweile setzt er sich aktiv gegen derartige Menschenrechtsverletzungen ein - 2020 hielt auf dem Münchner Königsplatz vor mehr als 20.000 Menschen eine Rede. Anlass war der Mord an George Floyd durch einen weißen Polizisten in den USA.

Hat er eine Partnerin oder einen Partner? "Papis Loveday hält sein Privatleben weitestgehend unter Verschluss", vermeldet Sat.1 knapp.