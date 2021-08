Wer ist Payton Ramolla? Ein Porträt der Influencerin bei "Promi Big Brother" 2021

"Promi Big Brother" 2021: Staffel 9 ist bei Sat.1 an den Start gegangen. Einer der weiblichen Gäste im Weltraum-Container ist Payton Ramolla. Wir geben Ihnen ein Porträt der Schauspielerin und Influencerin.

Staffel 9 von " Promi Big Brother" läuft auf Sat.1. Kandidatinnen und Kandidaten rücken sich in einem raumschiffartigen Wohncontainer auf die Pelle. Die beiden Moderatoren, Marlene Lufen und Jochen Schropp, dürften auch diesmal mit ätzenden Kommentaren nicht sparen.

Promis der Kategorie "C" auf der nach unten weit offenen Skala wagen sich in den Käfig des "Großen Bruders", der bekanntlich keinerlei Datenschutz kennt. Dabei müssen sie nicht nur eine möglichst gute Figur machen, sondern sich auch noch ständig um Belohnungen wie den sogenannten "Nominierungsschutz" bemühen. Die armen Show-Opfer können sich nämlich gegenseitig für den Rausschmiss benennen - eine echte Gratwanderung für Leute, die in dieser räumlichen Beengtheit eher gut miteinander auskommen sollten. Das letzte Wort sprechen aber natürlich wie immer die Zuschauerinnen und Zuschauer - durch ihr Votum entscheiden die nämlich, wer am Ende des Tages wirklich rausfliegt und wer (vorerst noch) bleiben darf.

Die Teilnehmer leben also zusammen in einem engen Raumschiff, lassen sich rund um die Uhr von zahllosen Kameralinsen beäugen und liegen ohne eine Fluchtmöglichkeit live und in Farbe auf dem Präsentierteller der staunenden Öffentlichkeit.

Wer will das schon? Payton Ramolla. Wir geben Ihnen hier ein Porträt der Influencerin und Schauspielerin.

"Promi Big Brother" 2021: Alter, Beruf - hier zunächst ein kurzer Steckbrief von Payton Ramolla

Alter: 21

Beruf: Schauspielerin, Influencerin

Geburtstag: 24. November 1999

Geburtsort: Ludwigshafen am Rhein

Sternzeichen: Schütze

Instagram : @payton.r

Payton Ramolla - die Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2021 startete als Turnerin

Vor ihrer Karriere als Influencerin und Schauspielerin war Payton Ramolla als Turnerin erfolgreich - sie trat bis 2018 in der Regionalliga an. Als sie wegen gesundheitlicher Probleme mit dem Leistungssport aufhören musste, setzte sie ihre damals schon laufenden Social-Media-Aktivitäten fort. Auf Instagram hat sie inzwischen mehr als 660.000 Follower.

"Promi Big Brother" 2021: Payton Ramolla hat nach dem Abitur Industriekauffrau gelernt

Nach dem Abi startete Payton eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Damals war sie allerdings bereits eine Instagram-Hausnummer und musste sich gegen die üblichen Klischees zur Wehr setzen. "Oft war es dann auch so: 'Ah, die kleine Influencer-Blondine, die kann eh nichts. Ich lass die mal ein bisschen kopieren'", berichtete Payton im Interview bei Sat.1. Sie ließ sich aber nicht unterbuttern und schloss ihre Ausbildung planmäßig ab.

Neben ihrer Social-Media-Karriere ist Payton auch als Schauspielerin aktiv. Seit 2020 gehört sie zum Cast der Joyn-Serie "Das Internat". Auch in "Hangover Bachelor" ist sie zu sehen. Bei "Pocher vs. Influencer" sorgte Payton für Schlagzeilen, weil ihr der Virologe und Corona-Papst Christian Drosten offenbar kein Begriff war oder sie ihn zumindest auf einem Bild nicht erkannte.

Hat sie einen Freund? Nach eigenem Bekunden ist sie seit ihrer Trennung im Jahr 2020 Single.