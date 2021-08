Promi Big Brother 2021 - Eric Sindermann im Porträt

Die neue Staffel von "Promi Big Brother" 2021 gibt es bei Sat.1 zu sehen. Einer der Kandidaten war Eric Sindermann - hier stellen wir Ihnen den Sportler im Porträt vor.

Auch in diesem Jahr sind bei " Promi Big Brother" 2021 wieder diverse Stars und Sternchen gemeinsam unter ein Dach gezogen, um dort zusammenzuleben und sich dabei rund um die Uhr von Kameras filmen zu lassen. Unter den neuen Kandidaten war mit Eric Sindermann auch ein Profi-Sportler. Der Berliner freute sich kurz vor Start schon sehr auf das Format und war sich sicher, dass er zur guten Stimmung im Haus beitragen kann: "Ich denke, dass ich eine positive Lebenseinstellung mitbringe und die Menschen zum Lachen bringe. Ich unterhalte die Leute. Und obwohl ich eigentlich Egozentriker bin, versuche ich, die Gruppe zusammenzuhalten."

Sie wollen mehr über den "Promi Big Brother"-Kandidaten Eric Sindermann erfahren? Kein Problem. Hier in unserer Übersicht haben wie alle Informationen rund um den 33-Jährigen in einem Porträt für Sie zusammengefasst.

Promi Big Brother 2021: Profi-Handballer Eric Sindermann im Porträt - Alter, Beruf und Größe

Alter: 33

Geburtsdatum: 29. Juli 1988

Geburtsort: Ost-Berlin

Sternzeichen: Löwe

Größe: 1,90 cm

Eric Sindermann wurde am 29. Juli 1988 in Berlin geboren und wuchs in Berlin-Karow auf. Später besuchte er die Werner-Seelenbinder-Sportschule in Hohenschönhausen. Der Enkel von DDR-Volkskammer-Präsident Horst Sindermann war jahrelang als Profi-Handballer aktiv. So spielte er unter anderem beim Zweitligisten SV Anhalt Bernburg sowie international bei norwegischen und arabischen Vereinen. Nach einer insgesamt turbulenten Karriere mit diverse Aufreger-Schlagzeilen beendete er im Jahr 2014 seine Laufbahn als Profi-Sportler.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch

Kandidat Eric Sindermann gründete "Dr. Sindsen"

Neben seiner Tätigkeit als Handball-Experte hat sich der Berliner noch ein weiteres Business aufgebaut. 2017 gründet er sein Streetwear-Modelabel "Dr. Sindsen" und ist seitdem erfolgreich als Unternehmer tätig - inspirieren ließ sich der 33-Jährige dabei auch von dem Techno-Szeneclub Berghain. Als Designer arbeitet der Berliner seitdem mit Prominenten wie Harald Glööckler oder Claudia Effenberg. Nebenbei steht der Vater einer Tochter außerdem regelmäßig vor der Kamera. So nahm er unter anderem an der Reality-Sendung "Ex on the Beach" teil und tritt seit 2021 regelmäßig als Sport-Experte beim Privat-Sender Sky auf.

Eric Sindermann rechnete sich vor dem Start der Show keine allzu großen Sieg-Chancen aus: "Für mich ist es eine Ehre dabei zu sein. Ich bezeichne mich einfach mal als un-prominentesten Promi, der jemals mitgemacht hat. Ich werde der Underdog sein." Außerdem war er sich sicher: "Die größte Herausforderung wird das Zusammenleben an sich sein. Es ist mir schon früher im Trainingscamp schwergefallen, ein Zimmer zu teilen."

"Promi Big Brother" 2021 startete am 6. August 2021 live im TV bei Sat.1. Die neue Staffel wird insgesamt 22 Folgen umfassen, die die Zuschauer täglich verfolgen können. Ganze Folgen gibt es auch im Stream oder als Wiederholung auf Abruf zu sehen.