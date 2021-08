"Promi Big Brother" 2021: Wer ist Bauer Uwe Abel?

"Promi Big Brother" 2021 läuft auch in diesem Jahr auf Sat.1. Mit im Container ist: Uwe Abel. Wir stellen Ihnen hier den früheren "Bauer sucht Frau"-Kandidaten näher vor.

Staffel 9 der Container-Show gibt es wie gewohnt bei Sat.1 zu sehen: " Promi Big Brother" 2021 hat 22 Folgen. Moderatorin und Moderator sind auch diesmal wieder Marlene Lufen und Jochen Schropp. Sie geleiten die Zuschauer nicht nur durch die Show, sondern haben auch ein scharfes Auge auf alles, was den armen Opfern so widerfährt - bissige Kommentare sind dabei bestimmt nicht ausgeschlossen.

Worum geht es bei "Promi Big Brother" 2021?

Kandidaten und Kandidatinnen der Kategorie "C" - und zum Teil auch durchaus noch weiter runter im Alphabet - trauen sich auf das glitschige Terrain des "Großen Bruders", der ja bekanntlich überhaupt keine Geheimnisse mag. Dabei müssen sie ständig um Vergünstigungen ringen - unter anderem um den sogenannten "Nominierungsschutz" (O-Ton Sat.1). Die Promis können sich nämlich gegenseitig für den Rausschmiss benennen - eine ständige Gratwanderung für Menschen, die in diesem engen Umfeld eigentlich gut miteinander auskommen sollten. Das letzte Wort haben aber natürlich stets die Zuschauerinnen und Zuschauer - durch ihr Votum entscheiden sie, wer am Ende des Tages wirklich rausfliegt und wer (noch) bleiben darf.

Die Teilnehmer leben also zusammen in einem engen Wohncontainer, lassen sich rund um die Uhr von unzähligen Kameras begaffen und liegen ständig live, umsonst und in Farbe auf einem öffentlichen Präsentierteller. Nicht jeder mag das. Bei Uwe Abel ist offenbar das Gegenteil der Fall. Wir geben Ihnen hier ein Porträt des früheren "Bauer sucht Frau"-Kandidaten.

"Promi Big Brother" 2021: Alter, Beruf, Wohnort - hier kommt zunächst der Steckbrief von Uwe Abel

Name: Uwe Abel

Beruf: Ehemaliger Schweinebauer, Café-Besitzer

Geburtstag: 9. Dezember 1969

Alter: 54

Sternzeichen: Schütze

Wohnort: Dötlingen

Kinder: keine

Beziehungsstatus: verheiratet

Instagram : bauer_sucht_frau_uwe

Uwe Abel - der Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021 war auch schon bei "Bauer sucht Frau"

Der aus Niedersachsen stammende Uwe Abel wurde durch seine Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" 2011 zu einer bundesweiten Berühmtheit. Zu der Zeit war er noch als Schweinebauer auf seinem Hof in Dötlingen tätig und suchte als langjähriger Single nach der passenden Frau an seiner Seite. Dötlingen übrigens, soviel Zeit muss sein, ist eine Gemeinde mit 6336 Einwohnern im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen.

In der Show lernte Abel dann tatsächlich seine große Liebe Iris kennen, und bereits beim Scheunenfest funkte es zwischen den beiden. Nachdem sie eine Weile eine Fernbeziehung geführt hatten, zogen sie 2013 zusammen und heirateten kurz danach. Die Schweinezucht hat der 51-Jährige in der Zwischenzeit aufgegeben und verpachtet. Doch die Corona-Krise warf ihnen einen unerwarteten Knüppel zwischen die Beine - das frisch eröffnete Hof-Café "Bauer Uwes Lütje Deel" musste lange Zeit geschlossen bleiben. Iris hat wieder einen Vollzeit-Job im Büro annehmen müssen. Das habe sie aber noch enger zusammengeschweißt.

"Promi Big Brother" 2021: Uwe Abel ist ein ganz besonders ruhiger Zeitgenosse

Bei "Promi Big Brother" wird Uwe vermutlich der Unaufgeregte sein. Der 51-Jährige sucht nie Streit. Stattdessen dürfte er versuchen, die Zeit im Container für alle Mitwirkenden möglichst harmonisch zu gestalten.

Er hat auch kein Problem damit, mal seine weiche Seite durchschimmern zu lassen. Das eine oder andere Tränchen könne er schon verdrücken, meint er. Wenn das Heimweh nach seiner Iris besonders groß sei.