"Promi Big Brother - Die Late Night Show": Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Moderatoren

"Promi Big Brother - Die Late Night Show" flimmert auch in diesem Jahr wieder über die TV-Bildschirme. Hier erfahren Sie alles Wichtige zu den neuen Folgen.

"Promi Big Brother - Die Late Night Show" gibt es auch in diesem Jahr wieder neben der Hauptsendung im TV zu sehen. Seit 6. August treffen sich die beiden Gastgeber Jochen Bendel und Melissa Khalaj zur detaillierten Nachbesprechung der jeweiligen Ausgabe von " Promi Big Brother". Mit dabei sind jedes Mal neue Gäste, darunter meist Freunde und Angehörige der prominenten Kandidaten, aber auch ehemalige Bewohner und andere bekannte Gesichter.

Das Format an sich bleibt also gleich, eine Änderung gibt es jedoch in diesem Jahr. 2021 läuft die Show nämlich nicht wie in der Vergangenheit üblich beim Schwestersender sixx, sondern ebenfalls wie die Hauptsendung "Promi Big Brother" bei Sat.1.

In diesem Artikel erhalten Sie alle wichtigen Infos zu den Sendeterminen, zur Übertragung und zu den beiden Moderatoren von "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2021.

Sendetermine von "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2021 im Überblick

"Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2021 läuft seit dem 6. August auf Sat.1. Die Sendung wird drei Wochen lang täglich und direkt im Anschluss an "Promi Big Brother" live aus Köln ausgestrahlt.

Das sind die geplanten Sendetermine:

Folge Sendetermine Sender 1 Freitag, 6. August 2021 Sat.1 2 Samstag, 7. August 2021 Sat.1 3 Sonntag, 8. August 2021 Sat.1 4 Montag, 9. August 2021 Sat.1 5 Dienstag, 10. August 2021 Sat.1 6 Mittwoch, 11. August 2021 Sat.1 7 Donnerstag, 12. August 2021 Sat.1 8 Freitag, 13. August 2021 Sat.1 9 Samstag, 14. August 2021 Sat.1 10 Sonntag, 15. August 2021 Sat.1 11 Montag, 16. August 2021 Sat.1 12 Dienstag, 17. August 2021 Sat.1 13 Mittwoch, 18. August 2021 Sat.1 14 Donnerstag, 19. August 2021 Sat.1 15 Freitag, 20. August 2021 Sat.1 16 Samstag, 21. August 2021 Sat.1 17 Sonntag, 22. August 2021 Sat.1 18 Montag, 23. August 2021 Sat.1 19 Dienstag, 24. August 2021 Sat.1 20 Mittwoch, 25. August 2021 Sat.1 21 Donnerstag, 26. August 2021 Sat.1 22 Freitag, 27. August 2021 Sat.1

Übertragung von "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2021

Neben der Übertragung im TV können Sie die einzelnen Folgen von "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2021 auch kostenlos im Live-Stream auf der Streamingplattform Joyn oder auf der Internetseite von Sat.1 schauen.

Sie haben eine Ausgabe von "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2021 verpasst? Kein Problem. Denn alle Folgen der Show lassen sich bei Joyn auch kostenlos als Wiederholung ansehen. Um diese abzurufen, ist lediglich eine Registrierung bei dem Streamingdienst notwendig.

Moderatoren von "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2021: Melissa Khalaj und Jochen Bendel

Auch in diesem Jahr führen wieder die beiden Moderatoren Melissa Khalaj und Jochen Bendel durch die Late Night Show, welche im Anschluss an "Promi Big Brother" gesendet wird.

Melissa Khalaj, die iranische Wurzeln besitzt und ihre Karriere beim ehemaligen TV-Sender joiz begann, moderiert das Format bereits seit dem Jahr 2014 und ist seit 2019 an der Seite von Thore Schölermann auch bei "The Voice Kids" zu sehen. Beim Radiosender Jam FM hat die 32-Jährige außerdem ihre eigene Radioshow.

Moderator Jochen Bendel ist ebenfalls seit 2014 bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" mit dabei. Bereits seit 2003 moderiert der Münchner, der eine klassische Musik- und Gesangsausbildung besitzt und auch als Synchronsprecher tätig ist, in regelmäßigen Abständen verschiedene "Big Brother"-Sendungen. (AZ)