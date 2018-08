vor 60 Min.

"Promi Big Brother": Fürst Heinz Sayn Wittgenstein ist dabei Panorama

Fürst Heinz Sayn Wittgenstein zieht ins "Promi Big Brother"-Haus 2018. Der 64-Jährige ist kein Unbekannter im deutschen Reality-TV. Ein Porträt.

Fürst Heinz bei "Promi Big Brother" 2018: Auch in diesem Jahr sind bei PBB wieder Prominente dabei, die ihr luxuriöses Leben gegen zwei Wochen im "Big Brother"-Haus eintauschen. Das dürfte vor allem für Fürst Heinz Sayn Wittgenstein ein Problem werden, bezeichnet er sich selbst doch als "Luxusbaby".

In einem Interview mit Sat.1 gibt der Selfmade-Millionär an, dass ihm sogar seine Goldautos - selbstverständlich in Miniaturformat - fehlen werden. Mit seiner Frau Andrea wohnt der 64-Jährige auf der Villa Colani in Mallorca. Sein Luxus-Dasein teilt er regelmäßig auf Facebook und seiner persönlichen Homepage mit seinen Fans.

Warum zieht Fürst Heinz ins "Promi Big Brother"-Haus?

Der Versicherungskaufmann erarbeitete sich sein Vermögen selbst: Unter anderem als Aktionär, Immobilienmakler und im Reality-TV. Seine Auftritte reichen über "Goodbye Deutschland" bis hin zu eigenen Formaten wie "Fürst Heinz". Der Unternehmer sieht den Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus wohl auch als strategischen Schachzug um sich in der Social-Media Welt zu etablieren.

Anfang August gründete er seinen eigenen YouTube-Kanal auf dem er über verschiedenste Themen sinniert. Das aktuellste Video dreht sich über seine Teilnahme an "Promi Big Brother". Dort geht er der Frage nach: "Wieso eigentlich "Promi Big Brother""?

Die Antwort sieht der Fürst in der Herausforderung, die das WG-Leben mit sich bringt. Zudem hat er nach eigenen Angaben Spaß an neuen Abenteuern. Was dem Reality-Star auch wichtig ist: Er würde niemals hinterrücks über seine Mitbewohner lästern. Offenbar will es Fürst Heinz eher frontal angehen: "Denen trete ich verbal in den Hintern, damit die motiviert sind, wenn sie rauskommen und Erfolg haben", zitierte ihn Sender Sat.1.

"Promi Big Brother": Fürst Heinz wird seine Frau vermissen

Erst Ende Juli gaben Fürst Heinz und seine Frau Andrea bekannt Beziehungsprobleme zu haben: Auf RTL, der fürstlichen Website und Facebook. Nach Worten von Karl-Heinz stehe sogar eine Scheidung im Raum. Gegenüber Sat.1 sagt der Sefmade-Millionär jedoch, er würde seine Frau am meisten vermissen.

Seinen Adelsnamen hat der Fürst übrigens durch Adoption erhalten. (AZ)

