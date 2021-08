Das sind die Kandidaten bei "Promi Big Brother" 2021

Welche Kandidaten werden bei "Promi Big Brother" 2021 dabei sein? Alle Infos zu den Teilnehmern haben wir hier für Sie.

Am 6. August geht " Promi Big Brother" 2021 in eine neue Runde. Wie immer gab es vor der Ausstrahlung der Show das große Rätselraten um die möglichen Kandidaten der neuen Staffel. Meistens hatte dann auch die Bild-Zeitung erste Infos zu den möglichen Teilnehmern der Reality-Show.

Jetzt aber ist die Katze aus dem Sack: Sat.1 hat die endgültige Liste der Kandidatinnen und Kandidaten verkündet. Von den ganz zu Anfang gehandelten Namen sind nur Melanie Müller und Eric Sindermann übrig geblieben.

Kandidaten bei "Promi Big Brother " 2021: Diese Promis ziehen ins Big Brother Haus ein

Ina Aogo

Das Universum von Ina Aogo besteht hauptsächlich aus Luxus und Beauty. Die Frau des Fußballers Dennis Aogo und zweifache Mutter ist eine Spielerfrau wie gemalt. Anders als andere Partnerinnen von Kickern hat Ina nichts an dem Begriff "Spielerfrau" auszusetzen. Sie liebt Luxus und den Lifestyle, den dieser Status mit sich bringt.

Alter: 32 Jahre

Geburtsdatum: 7. März 1989

Geburtsort: Osnabrück

Sternzeichen: Fische

Instagram : @inaaogo

Melanie Müller

Neben diversen Autritten in Reality-Shows verdient Melanie Müller auch als Schlagersängerin und als TV-Darstellerin ihr Geld. Seit einem Auftritt in " Das perfekte Dinner" ist die 33-Jährige immer wieder in verschiedenen Reality-Formaten im TV zu sehen. 2013 nahm Müller an "Der Bachelor" teil, worauf 2014 neben anderen Fernsehsendungen die Teilnahme an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" folgte, wo sie sich den Titel der "Dschungel-Königin" sichern konnte. Darüber hinaus war sie ebenfalls bei "Goodbye Deutschland" zu sehen und nahm in diesem Jahr bereits an der Sat.1 Show "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!" teil.

Eric Sindermann

Der ehemalige Handballspieler wurde in Ost-Berlin geboren und spielte für kurze Zeit in der Handball-Bundesliga, bevor sein Vertrag mit dem ASV-Hamm aufgelöst wurde, woraufhin Eric Sindermann in die zweite Liga wechselte. Trotz sportlicher Fähigkeiten geriet Sindermann immer wieder mit Trainern und Vereins-Kollegen aneinander, was seine Karriere im Profi-Sport erschwerte. 2014 hängte er das Handballspielen schließlich an den Nagel und verdient sein Geld mittlerweile als Modedesigner mit seinem eigenen Label "Dr. Sindsen".

Der 38-jährige machte bereits mehrfach Schlagzeilen - jedoch hauptsächlich negative. Als "Europas Star-Hellseher, Medium und Livecoach", wie er sich selbst auf seiner eigenen Homepage bezeichnet, steht er seit 2007 vor der Kamera und berät seine Kunden kostenpflichtig in seiner Live-Show auf Astro TV. Wegen der horrenden Preise, die er für seine Beratung per Anruf oder Videocall verlangt, war Kreibich bereits häufiger von verschiedenen Medien als Scharlatan und Betrüger bezeichnet worden.

