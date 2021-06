Promi Big Brother Kandidaten 2021: Diese Teilnehmer sollen dabei sein

Welche Kandidaten sollen bei "Promi Big Brother" 2021 dabei sein? Alle Infos zu den möglichen Teilnehmern haben wir hier für Sie.

Anfang August geht " Promi Big Brother" 2021 in eine neue Runde. Wie immer beginnt vor der Ausstrahlung der Show das große Rätsel raten um die möglichen Kandidaten der neuen Staffel. Meistens hat dann auch die Bild-Zeitung erste Infos zu den möglichen Teilnehmern der Reality-Show.

Laut den Infos der Bild scheinen die ersten sechs Kandidaten, die sich bald 24 Stunden am Tag überwachen lassen wollen, bereits festzustehen. Sat.1 hat die Teilnehmer jedoch noch nicht offiziell bekannt gegeben. Ein Sprecher des Senders sagte gegenüber der Bild: "Wer bei "Promi Big Brother" einzieht, geben wir rechtzeitig bekannt." Wir stellen Ihnen die ersten sechs möglichen Kandidaten vor.

Kandidaten bei "Promi Big Brother " 2021: Ziehen diese Promis ins Big Brother Haus ein?

Daniela Büchner

Daniela Büchner. Foto: Jens Kalaene, dpa

Die Reality-TV-Teilnehmerin wurde 2016 zum einen durch ihre Beziehung zu Sänger Jens Büchner und zum anderen durch ihre gemeinsame Teilnahme an der Vox-Show "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" bekannt. Die Show begleitet Büchner bei ihrer Auswanderung nach Mallorca, wo ihr mittlerweile verstorbener Partner Jens Büchner gelebt hat. Noch immer ist sie ein fester Bestandteil der Sendung. Danni Büchner war darüber hinaus auch 2018 im " Sommerhaus der Stars" und 2020 bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im TV zu sehen.

Melanie Müller

Neben diversen Autritten in Reality-Shows verdient Melanie Müller auch als Schlagersängerin und als TV-Darstellerin ihr Geld. Seit einem Auftritt in "Das perfekte Dinner" ist die 33-Jährige immer wieder in verschiedenen Reality-Formaten im TV zu sehen. 2013 nahm Müller an "Der Bachelor" teil, worauf 2014 neben anderen Fernsehsendungen die Teilnahme an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" folgte, wo sie sich den Titel der "Dschungel-Königin" sichern konnte. Darüber hinaus war sie ebenfalls bei "Goodbye Deutschland" zu sehen und nahm in diesem Jahr bereits an der Sat.1 Show "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!" teil.

Lesen Sie dazu auch

Eric Sindermann

Der ehemalige Handballspieler wurde in Ost-Berlin geboren und spielte für kurze Zeit in der Handball-Bundesliga, bevor sein Vertrag mit dem ASV-Hamm aufgelöst wurde, woraufhin Eric Sindermann in die zweite Liga wechselte. Trotz sportlicher Fähigkeiten geriet Sindermann immer wieder mit Trainern und Vereins-Kollegen aneinander, was seine Karriere im Profi-Sport erschwerte. 2014 hängte er das Handballspielen schließlich an den Nagel und verdient sein Geld mittlerweile als Modedesigner mit seinem eigenen Label "Dr. Sindsen".

Marie Lang

Seit 2014 ist Marie Lang im Kickboxen äußerst erfolgreich. Sie gewann am 12. März 2015 erstmals den Weltmeister-Titel in ihrer Gewichtsklasse und schaffte es diesen bis 2021 zu verteidigen, bevor sie ihn an ihre Konkurrentin Michaela Michi verlor. Sie war vor ihrer Niederlage gegen Michi Weltmeisterin in sechs verschiedenen Klassen. Neben ihrer erfolgreichen Karriere im Kampfsport ist die 34-Jährige auch Modedesignerin und Model. Darüber hinaus versuchte sich Lang auch als Schauspielerin: 2018 war sie als Nebendarstellerin in der Serie "4 Blocks" zu sehen.

Dominic Harrison

Dominic Harrison mit seiner Frau Sarah. Foto: Jens Kalaene, dpa

Mit mehr als einer Million Followern auf Instagram gehört er zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands. Der 29-jährige Fitnesstrainer betreibt außerdem gemeinsam mit seiner Frau Sarah Harrison einen YouTube-Kanal namens "Team Harrison" mit knapp 1,3 Millionen Abonnenten, auf dem die Familie Vlogs aus ihrem Alltag veröffentlicht. Darüber hinaus arbeitet das Ehepaar seit 2020 gemeinsam als Coaching-Team an der Sat.1-Abnehmshow "The Biggest Loser" mit, wo sie als Fitnesstrainer und Coaches die Kandidaten beim Abnehmen unterstützen.

Paco Steinbeck

Bekannt ist der spanisch-deutsche Antiquitätenhändler, seit er im Januar 2019 zu den Händlern der RTL-Trödelshow "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal" gehört. Er zählt in dem Format zu den beliebtesten Händlern. Vor seiner Zeit als Kunst- und Antiquitätenhändler verdiente Steinbeck unter anderem als Model sein Geld und war außerdem als Thaiboxer aktiv. Später machte er sich durch den Verkauf zweier Werke des Malers Peter Paul Rubens im Wert von 90 Millionen Euro als Kunsthändler einen Namen. (AZ)