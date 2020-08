vor 16 Min.

"Promi Big Brother" am 10.8.20: Claudia Kohde-Kilsch im Porträt

"Promi Big Brother" 2020 gibt es derzeit auf Sat.1 zu sehen. Hier stellen wir Ihnen Kandidatin Claudia Kohde-Kilsch im Porträt vor.

Von Tanja Schauer

Die neueste Ausgabe von " Promi Big Brother" läuft aktuell auf Sat.1. Am 7. August 2020 sind 16 mehr oder minder bekannte Persönlichkeiten in den wohl berühmtesten Container der Welt eingezogen, um sich rund um die Uhr überwachen und beobachten zu lassen. Auch Claudia Kohde-Kilsch nimmt dieses Jahr am Format teil. Wir stellen Ihnen die 56-Jährige in diesem Porträt genauer vor.

Porträt: Das ist "Promi Big Brother"-Kandidatin Claudia Kohde-Kilsch

Claudia Kohde-Kilsch wurde durch ihre sportlichen Erfolge berühmt. Bereits im zarten Alter von 15 Jahren spielte die heute 56-Jährige Tennis auf Profi-Niveau. Direkt nach ihrer mittleren Reife begab sich die talentierte Sportlerin 15 Jahre lang auf Tennis-Tour und belegte im Jahr 1985 Platz vier der Weltrangliste. Außerdem konnte Claudia Kohde-Kilsch zusammen mit Steffi Graf 1988 die Olympischen Spiele in Seoul für sich entscheiden.

Bis heute ist Claudia Kohde-Kilsch ihrem Sport treu geblieben: Aktuell arbeitet sie unter anderem als Trainerin beim Deutschen Tennisbund und trainiert zudem als Teil des Bundestrainerteams die Deutsche Rollstuhltennis-Manschaft.

Promi BB 2020: Claudia Kohde-Kilsch wechselt vom Sport zur Politik

Auch wenn die 56-Jährige noch immer im Sport aktiv ist, schlug Claudia Kohde-Kilsch 20 Jahre nach ihrer Tenniskarriere hauptberuflich eine andere Richtung ein. Nach einem Journalismus-Lehrgang an der Fachhochschule in Berlin wechselte die Tennis-Ikone aus den Achtzigerjahren in die Politik. Als Pressesprecherin und Direktkandidatin trat Claudia-Kohde-Kilsch zunächst für "Die Linke" an, wechselte jedoch 2019 in die "SPD".

Zudem ist die 56-Jährige Inhaberin eines Online-Shops für Hunde-Accessoires und engagiert sich in ihrer Freizeit für Tierschutz. (AZ)

