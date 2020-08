18:44 Uhr

"Promi Big Brother" am 10.8.20: Moderatorin Marlene Lufen im Porträt

Marlene Lufen moderiert die aktuelle Staffel von "Promi Big Brother". Hier stellen wir Ihnen die Kölnerin im Porträt vor.

Von Tanja Schauer

Auch in Staffel 8 von " Promi Big Brother" darf sie nicht fehlen: Moderatorin Marlene Lufen. Bereits zum dritten Mal moderiert die 49-Jährige seit dem 7. August 2020 das Format an der Seite von Jochen Schropp. Wir stellen Ihnen die Moderatorin vor.

"Promi Big Brother": Das ist Marlene Lufen

Marlene Lufen wurde 1970 in Berlin geboren und überzeugte schon als Kind durch ihren großen Ehrgeiz. Bereits im Alter von elf Jahren nahm die heutige Moderatorin als Leistungsschwimmerin an den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften teil.

Nach ihrem Abitur in Berlin studierte Marlene Lufen Publizistik und Spanisch. 1995 ging sie für ein sechsmonatiges Praktikum in die USA, das sie unter anderem zum Fernsehsender ABC führte. 1996 gewann sie einen ARD -Journalistenwettbewerb und berichtete als Nachwuchsreporterin von den Olympischen Spielen in Atlanta. Mit ihrem Mann Claus Lufen und den beiden Kindern Fritz und Frida lebt die 49-Jährige in ihrer Wahlheimat Köln.

"Promi Big Brother"-Moderatoin Marlene Lufen moderiert das "Sat.1-Frühstücksfernsehen"

Ihren Durchbruch als Moderatorin schaffte Marlene Lufen mit dem "Sat.1-Frühstücksfernsehen", das sie bereits seit 1997 moderiert. Nach einer Babypause im Jahr 2000 wechselte sie für einige Jahre zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen und moderierte von 2001 bis 2007 das Regionalprogramm "WDRpunkt Köln" für das WDR -Fernsehen. Seit 2006 ist die Kölnerin wieder fester Bestandteil des Moderatoren-Teams beim "Frühstücksfernsehen".

Marlene Lufen ist seit 2018 "Promi-Big-Brother"-Moderatorin

Für das Format "Promi Big Brother" ist Marlene Lufen seit Staffel 6 im Jahr 2018 tätig. Ihren Moderator-Kollegen Jochen Schropp kennt die 49-Jährige jedoch schon länger: Die beiden Moderatoren arbeiten bereits seit einigen Jahren zusammen, da auch Jochen Schropp zum Moderatoren-Team des "Sat.1-Frühstücksfernsehns gehört. (AZ)

Lesen Sie auch: Promi Big Brother 2020: Moderator Jochen Schropp im Porträt.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen