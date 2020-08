17:59 Uhr

"Promi Big Brother" am 21.8.20: Moderator Jochen Schropp im Porträt

"Promi Big Brother" 2020: Die neue Staffel wird von Jochen Schropp als Moderator kommentiert. Alle Infos rund um den 41-Jährigen gibt es hier im Überblick.

" Promi Big Brother" ist mit Staffel 8 in eine neue Runde gegangen. Seit dem 7. August 2020 können Zuschauer wieder zwölf mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten und ihre Streitigkeiten begleiten. Anders als in den vergangenen Staffeln dauert das Format 2020 erstmals nicht zwei, sondern drei Wochen.

Der Moderator von "Promi Big Brother" ist auch 2020 Jochen Schropp, der zuvor bereits " Big Brother" begleitet hat. Hier finden Sie alle Infos rund um den 41-Jährigen in der Übersicht.

"Promi Big-Brother"-Moderator 2020: Jochen Schropp im Porträt

Jochen Schropp wurde 1978 als Kind eines Lehrers und einer Arzthelferin in Gießen geboren. Schon im Alter von 15 Jahren machte er im Rahmen eines Schülerpraktikums seine ersten Erfahrungen bei der ZDF -Kindernachrichtensendung logo!. Seine ersten Schauspiel-Erfahrungen sammelte er dann am amerikanischen Theater in Gießen.

Nebenbei arbeitete er als Kleindarsteller, als Komparse und in der Werbebranche. Beim Hessischen Rundfunk machte Schropp außerdem eine Gesang- und Sprecherausbildung. Er lebt seit 2001 in Berlin.

"Promi Big Brother" 2020: Jochen Schropp ist Oliver Pochers Nachfolger als Moderator

Seit 2010 moderiert Schropp die deutsche Version von X Factor für VOX . Er war für den Deutschen Fernsehpreis 2011 in der Kategorie „Publikumspreis für den besten Entertainer“ nominiert. 2014 wechselte er zu ProSiebenSat.1 Media. Dort löste er als neues Gesicht des Formats "Promi Big Brother" Oliver Pocher ab. Außerdem moderierte er die vergangene Staffel von "Big Brother" 2020.

Lesen Sie auch: Promi Big Brother 2020: Moderatorin Marlene Lufen im Porträt.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen