"Promi Big Brother" am 9.8.20: Simone Ballack-Mecky im Porträt

Simone Ballack-Mecky nimmt an "Promi Big Brother" teil. Alle Infos hier im Porträt.

Auch Simone Ballack-Mecky ist als Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2020 dabei. Wir stellen sie Ihnen im Porträt näher vor.

Am 7. August ist " Promi Big Brother" 2020 in die nächste Runde gegangen. Nachdem die Kandidaten nun ihr Quartier bezogen haben, werden die mehr oder minder bekannten Promis rund um die Uhr vom "Großen Bruder" und den Zuschauern beobachtet. Auch Simone Ballack-Mecky wird am Reality-Format teilnehmen. Hier stellen wir Ihnen die Kandidatin im Porträt genauer vor.

"Promi Big Brother" bei Sat.1: Simone Ballack-Mecky im Porträt

Simone Ballack-Mecky wurde als Partnerin von Fußballprofi Michael Ballack bekannt. Die geborene Simone Lambe lernte ihren Ex-Mann während seiner Karriere beim 1. FC Kaiserslautern kennen. Nach zehn Jahren Partnerschaft heirateten die beiden 2008. 2001 wurde ihr erster Sohn Louis geboren, ein Jahr später Emilio und im Jahr 2005 Jordi.

Als Spielerfrau erlebte sie alle Höhen und Tiefen der Karriere ihres Mannes mit, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft war, bei der Weltmeisterschaft 2010 wegen einer Verletzung aber ausfiel.

Nach dem Karriere-Aus von Michael Ballack gab das Paar seine Trennung bekannt. Im Jahr 2012 folgte die Scheidung.

"Promi Big Brother" 2020: Simone Ballack-Mecky nahm bereits an anderen Formaten teil

Simone Ballack-Mecky ist kein Reality-Neuling: Schon 2013 nahm die ehemalige Spielerfrau an der sechsten Staffel der RTL-Sendung "Let's Dance" teil und erreichte mit Profitänzer Erich Klann den vierten Platz.

Hauptberuflich ist Simone Ballack-Mecky jedoch anderweitig unterwegs: Sie besitzt ihr eigenes Restaurant namens Chickeria und ist seit geraumer Zeit als erfolgreiche Gastronomin tätig.

2019 fand die 44-Jährige eine neue Liebe und heiratete ihren Jugendfreund Andreas Mecky.(AZ)

