"Promi Big Brother" gestern mit Folge 6: Ikke Hüftgold machte als Matthias weiter

Auch gestern war mit Folge 6 eine neue Ausgabe von "Promi Big Brother" 2020 zu sehen. Alles zur Folge finden Sie hier in unserem Nachbericht.

Von Tanja Schauer

Die akutelle Staffel von " Promi Big Brother" ist in vollem Gange. Wie gewohnt geizen die Promis im Container nicht mit intimen Geständnissen, Streitereien und Annäherungsversuchen. Hier in unserem Nachbericht erfahren Sie, was Zuschauer in Folge 6 zu sehen bekamen.

"Promi Big Brother" gestern: Nachbericht zu Folge 6 im Container

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

In Folge 6 hatten es die Kandidaten von "Promi Big Brother" mit einem "neuen" Mitbewohner zu tun. Nachdem Ikke Hüftgold im Sprechzimmer bekundete, dass die übrigen Teilnehmer stets offen und ehrlich zu ihm gewesen seinen, entschied er, ihnen nicht mehr als Kunstfigur gegenübertreten zu wollen. Im Zuge dessen entschied Ikke Hüftgold, seine Perrücke abzunehmen und als Matthias weiter zu machen.

Wer ist raus?

Zwei Bewohner sorgten am Dienstag für eine Überraschung: Jenny Frankhauser und Senay Güler beschlossen, die Sendung freiwillig zu verlassen. Jenny Frankhauser versuchte mit ihrem Exit ihre Mitstreiterin Elene Lucia Ameur, die sich aufgrund deines gemeinsamen Regelverstoßes ebenfalls auf der Nominierungsliste befand, zu schützen. Kurze Zeit später entschied auch Senay Güler für sich, dass seine Zeit bei "Promi Big Brother" abgelaufen war und verließ den Container freiwillig.

