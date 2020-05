vor 32 Min.

"Promi Shopping Queen": Die Kandidatinnen präsentieren sich heute im Layering-Look

"Promi Shopping Queen" läuft heute bei Vox. Welche Kandidatinnen dabei sind und welches Motto sich Guido Maria Kretschmer ausgedacht hat, lesen Sie in der Vorschau.

Auch bei "Promi Shopping Queen" müssen die Kandidatinnen innerhalb von vier Stunden einen kompletten Look für 500 Euro zusammenstellen. Heute stellen sich drei prominente Kandidatinnen dieser Aufgabe. Welche das sind, lesen Sie hier in der Vorschau. Die heutige Folge von "Promi Shopping Queen" wurde in Hamburg und Köln gedreht.

"Promi Shopping Queen", Vorschau: Alle Infos zur heutigen Folge

Das sind die Informationen zur Promi-Folge:

Übertragung und Sendetermin

"Promi Shopping Queen" läuft heute am Sonntag, den 31. Mai 2020, um 20.15 Uhr bei Vox.

Kandidatinnen

Drei Kandidatinnen wollen heute "Promi Shopping Queen" werden. Hier der Überblick:

Angela Finger-Erben (Moderatorin unter anderem bei " Temptation Island " und "Paradise Hotel")

(Moderatorin unter anderem bei " " und "Paradise Hotel") Mimi Fiedler (Schauspielerin vor allem bekannt aus Tatort Stuttgart )

) Nikeata Thompson (Tänzerin, Choreografin und Schauspielerin, vor allem bekannt aus GNTM )

Motto der Folge

Das Motto von "Promi Shopping Queen" lautet: "Wie immer geht es um Lage, Lage, Lage - Zeige, was der neue Layering-Look alles kann!". Angela Finger-Erben und Mimi Fiedler sind bei der Motto-Verkündung erstmal ratlos, denn sie haben wohl beide noch nie etwas von Layering gehört. Während die Kandidatinnen die Videos gemeinsam auf der Couch ansehen, lacht Nikeata Thompson herzhaft über die Ratlosigkeit der beiden und Angela Finger-Erben fragt sich wieder: "Wtf is Layering?". Welche Kandidatin Star-Designer und Moderator Guido Maria Kretschmer von ihrem Look überzeugen kann, sehen Sie heute Abend.

Hier finden Sie weitere Informationen zum "Shopping Queen" Format. (AZ)

