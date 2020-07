vor 48 Min.

"Promi Shopping Queen": Kandidatinnen und Vorschau für heute

"Promi Shopping Queen" läuft jetzt wieder bei Vox. Welche Kandidatinnen dabei sind und welches Motto sich Guido Maria Kretschmer für heute ausgedacht hat, lesen Sie in der Vorschau.

Von Tanja Schauer

"Promi Shopping Queen" geht ab sofort in eine neue Runde. Auch dieses Mal müssen die Kandidatinnen in nur vier Stunden einen kompletten Look für 500 Euro zusammenstellen. Welche Promis sind diesmal dabei? Welcher Aufgabe müssen sie sich stellen? Das erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

"Promi Shopping Queen", Vorschau: Alle Infos zur heutigen Folge

Das sind die Informationen zur Promi-Folge:

Übertragung und Sendetermin

"Promi Shopping Queen" läuft heute am Sonntag, den 12. Juli 2020, um 20.15 Uhr bei Vox.

Kandidatinnen

Drei Kandidatinnen wollen "Promi Shopping Queen" werden. Hier der Überblick:

Verona Pooth (Moderatorin und Model)

(Moderatorin und Model) Jasmin Wagner (Sängerin)

(Sängerin) Eva Brenner (Moderatorin)

Motto der Folge

Das Motto von "Promi Shopping Queen" am 12.7.20 lautet: "Casino Royale - Beweise mit deinem Outfit ein glückliches Händchen". Doch mit dieser einen Herausforderung nicht genug. Auf die Kandidatinnen Verona Pooth, Jasmin Wagner und Eva Brenner wartet gleich nach Guidos Mottoverkündung eine zweite Überraschung.

In dieser Folge müssen sich die Promi-Damen vor der Shopping-Tour entscheiden: Guido Maria Kretschmer bietet seinen Kandidatinnen einen Joker an. Sie haben die Qual der Wahl: Für 200 Euro mehr Shopping-Buget sollen sie eine Stunde ihrer Shoppingzeit eintauschen.

Welche Promi-Dame wird auf den Deal eingehen? Wer sichert sich den Titel "Promi Shopping Queen"? Das erfahren Zuschauer am 12.7.20 um 20.15 Uhr auf Vox.

