"Promi Shopping Queen": Kandidatinnen und Vorschau

Grell, greller, Neon: Vox wiederholt eine Folge von "Promi Shopping Queen" aus dem Juli 2019. Wer sind die Kandidatinnen? Wir geben Ihnen eine Vorschau.

Von Claus Holscher

Unter dem Motto "Sei der Hingucker im knalligsten Farbtrend des Jahres" bringt Vox bei "Promi Shopping Queen" noch einmal eine Folge aus dem vergangenen Jahr. Wer sind die Kandidatinnen? Hier finden Sie eine Vorschau.

"Promi Shopping Queen": Wann läuft schrille Neon-Folge bei Vox?

Vox hat die Ausstrahlung für Sonntag, 19. Juli 2020 um 20.15 Uhr angekündigt. Einige ältere Folgen sind auch kostenfrei bei TVNow abrufbar.

Worum geht es bei "Promi Shopping Queen"?

Drei Promis lassen sich auf das Fashion-Abenteuer "Shopping Queen" ein: Ein kompletter Look zu einem bestimmten Motto - bestehend aus Outfit, Schuhen, Accessoires, Haaren, Makeup - muss innerhalb von vier Stunden her. Unterm Strich darf das alles nicht mehr als 500 Euro kosten. Nach drei Tagen, gegenseitigen Bewertungen und der abschließenden Punktevergabe durch Guido Maria Kretschmer steht das Shopping-Ranking fest.

Vorschau: Wer sind diesmal die Kandatinnen in "Promi Shopping Queen"?

Miriam Lange

Miriam Lange wurde am 10. März 1980 in Frankfurt am Main geboren. Mit amtlichem Namen heißt die Jounalistin und TV-Moderatoriin Miriam Biener. Sie absolvierte ein Volontariat bei RTL Hessen und wurde 2001 Redakteurin und Reporterin für die Nachrichtensendungen "Punkt 6" und "Punkt 9".

Außerdem moderierte sie zeitweise das RTL-Mittagsmagazin "Punkt 12". Im September 2014 ging sie in Babypause. Anfang November 2015 kehrte sie zu RTL zurück und war seitdem eine der Moderatorinnen von "Explosiv – Das Magazin". Am Jahresende 2019 wechselte sie zum WDR.

Oksana Kolenitchenko

Die Sängerin ist vor allem durch ihre Teilnahme bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Sie wurde am 10. Oktober 1987 in Moskau geboren und zog im Alter von zwei Jahren mit ihren Eltern und drei Schwestern nach Berlin. Schon seit ihrer Kindheit war Musik ein wichtiger Teil ihres Lebens: Mit zwölf Jahren stand sie erstmals bei diversen Mini-Playback-Shows auf der Bühne.

Nachdem sie im Jahr 2000 beim „Casting-Day“ im Filmpark Babelsberg zur „besten Sängerin“ gekürt worden war, erhielt sie einen Vertrag bei BMG.

Anouschka Renzi

Anouschka Renzi heißt mit bürgerlichem Namen Anouschka Hubschmid. Die Schauspielerin wurde am 6. August 1964 in Berlin geboren. Sie ist die Tochter der Schaupielerin Eva Renzi und eines Bolivianers. Nachdem ihre Mutter den Schauspieler Paul Hubschmid geheiratet hatte, wurde sie von ihrem Stiefvater adoptiert.

Sie wuchs hauptsächlich in Südfrankreich auf, war allerdings während ihrer Kindheit wegen der Schauspielkarriere ihrer Mutter durch häufige Wohnortwechsel geprägt. Mit 17 Jahren stand Renzi das erste Mal auf einer Theaterbühne - in Berlin. 1981 zog sie nach New York, um Schauspielunterricht am dortigen Lee Strasberg Institute zu nehmen. Danach war sie in zahlreichen Fernsehproduktionen, Kinofilmen und Theaterinszenierungen zu sehen. (AZ)

