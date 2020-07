vor 2 Min.

"Promi Shopping Queen": Vorschau und Kandidatinnen

"Promi Shopping Queen" läuft am Wochenende wieder auf Vox. Wer sind die Kandidatinnen? Das erfahren Sie in unserer Vorschau.

Von Tanja Schauer

Demnächst kämpfen wieder drei Promi-Damen um den Titel "Promi Shopping Queen". Unter dem Motto "Kleider machen Leute - Ob lang, midi oder kurz, ein Kleid muss es sein!" versuchen die Kandidatinnen auch dieses Mal den perfekten Look für unter 500 Euro zu kreieren.

Wer sind die Kandidatinnen? Hier finden Sie eine Vorschau.

TV-Termin von "Promi Shopping Queen": "Kleider machen Leute" auf Vox

Vox hat die Ausstrahlung für Sonntag, 26. Juli 2020, um 20.15 Uhr angekündigt. Einige ältere Folgen sind auch kostenfrei bei TVNow abrufbar.

Vorschau: Wer sind diesmal die Kandatinnen bei "Promi Shopping Queen"?

Evelyn Burdecki

Die 31-Jährige wurde durch ihre zahlreichen Auftritte in Reality-Shows bekannt. Ihren ersten Auftritt hatte die Blondine 2013 in der Dating-Show "Take Me Out". 2017 folgten die Teilnahme an der siebten Staffel von "Der Bachelor" und weitere Auftritte im TV, sowie verschiedene Rollen als Komparsin in diversen Fernsehproduktionen.

Jenny Elvers

Jenny Elvers begann ihre Karriere in den 1990er Jahren mit mehreren Moderations-und Schauspieljobs. Beim breiten Publikum bekannt wurde sie durch ihren Auftritt in "Männerpension" von Detlev Buck. Nach langen Jahren des exzessiven Lebens hatte Jenny Elvers mit einer Alkoholsucht zu kämpfen, die sie Ende 2012 öffentlich machte.

Shawne Fielding

Shawne Fielding wurde als Society Lady für ihre Wohltätigkeitsarbeit bekannt. Aktuell ist sie Präsidentin der Schweizerischen Stiftung "Kids with a Cause Europe". Zudem war sie Botschafterin für die SOS-Kinderdörfer, und für die Schweizer Expo. Auch Shawne nahm bereits an Reality-Formaten wie "Das Sommerhaus der Stars" teil. (AZ)

