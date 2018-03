20:31 Uhr

"Promi Undercover Boss": Detlef D! Soost wird erkannt

Am Montag zeigte RTL in "Promi Undercover Boss" Star-Tänzer Detlef D! Soost. Als Freddy machte er sich auf die Suche nach Nachwuchstalenten.

Dass Tanzen nicht nur Spaß, sondern manchmal auch Lebensretter sein kann, will Star-Choreograf Detlef D! Soost (47) bei der Sonderausgabe "Promi Undercover Boss" besonders hervorheben. Dafür nimmt er sogar eine völlig neue Identität an und schleicht sich als "Freddy Klettwitz" in ausgewählte Tanzstunden, um junge Talente zu beobachten - und in Folge natürlich zu fördern.

Detlef D! Soost als "Freddy" unterwegs

Freddy Klettwitz hat krausige Haare, einen Bart und eine dicke, schwarze Brille auf der Nase. Außerdem bringt Freddy wohl auch einige Kilos auf die Waage. Dafür muss Detlef D! Soost auch einen Fatsuit tragen, also einen Anzug unter den Klamotten, der ihn besonders am Bauch dicker aussehen lässt. Für sein Alter Ego hat sich Detlef auch eine Lebensgeschichte ausgedacht: Freddy soll früh geheiratet und eine Familie gegründet haben und sich als Industriemechaniker Hobby-mäßig für das Tanzen begeistern.

Natürlich möchte Detlef durch die dicken Brillengläser hindurch ausgewählte, junge Talente beobachten: Deswegen will er sich als Freddy auch besonders unbeholfen anstellen. Sein erster Stopp ist in Stuttgart bei den "Godtwins": Die beiden Abiturienten tanzen für ihr Leben gerne. Detlef bewundert ihren ganz eigenen Stil, den die Zwillinge ihm auch gleich beibringen, denn: Nachts geht es zu einem Auftritt in eine Diskothek. Ob die "Godtwins" den deutschen Star-Tänzer erkannt haben? Wohl kaum: Sie raten ihm, seinen Job zu behalten und denken nicht, dass er es als Tänzer schaffen könnte.

15-jährige Emily berührt Detlef D! Soost mit ihrer Lebensgeschichte

Ganz anders sieht es bei der schwerkranken Emily aus: Die 15-Jährige leidet seit ihrer Geburt an einem Herzfehler. Trotz einigen Hürden hält sie das nicht von ihrer Leidenschaft, dem Tanzen, ab. Detlef ist unglaublich begeistert von ihrer positiven Lebenseinstellung - bis zu dem Punkt, an dem er sich sogar verplappert und sich "Detlef" statt Freddy nennt. Wirklich aufgefallen zu sein, scheint das der jungen Nachwuchstänzerin aber nicht - stattdessen erkennt Mama Manuela den Profitänzer direkt an seiner Stimme, verrät aber ihrer Tochter nichts.

Der letzte Stopp für Freddy, alias Detlef, ist bei Neshu in Duisburg. Der junge gebürtige Serbe ist sich sicher, dass das Tanzen ihn von einer schiefen Laufbahn abgehalten habe. Auch schwer von seiner Lebensgeschichte und außergewöhnlichem Tanzstil beeindruckt, nimmt Detlef an Neshus Kinder-Tanzstunde teil.

"Promi Undercover Boss": Detlef D! Soost schickt die "Godtwins" nach Los Angeles

Zum Schluss werden alle eingeladen, Freddys Tanzfortschritt zu begutachten. Als Detlef - immer noch als Freddy verkleidet - seinen Profi-Status unter Beweis stellt, ahnen die jungen Talente schon etwas. Trotzdem ist die Überraschung mehr als gelungen, als sich Detlef als "Promi Undercover" enthüllt.

Für die "Godtwins" geht es nach Los Angeles, für Emily nach London in professionelle Tanzschulen. Neshu darf bei Detlefs Dance-Academy in Berlin einen Monat lang trainieren, um die Basis dafür zu schaffen, seine Familie mit dem Tanzen zu ernähren. Auch Emilys großen Traum möchte der Star-Tänzer Detlef erfüllen: Sie soll mit einer eigenen Tanzcrew bei einem Wettbewerb auftreten - das wurde ihr bisher verwehrt, da sie aufgrund ihres Herzfehlers innerhalb einer Tanzgruppe außer Rhythmus sein könnte.

Für Detlef D! Soost bedeutete diese Reise wohl mehr als nur nach Nachwuchstalenten zu suchen. Der Tänzer zeigt sich sehr berührt von Neshus Dankbarkeit, begeistert von Emilys Motivation und glücklich über die Freude der "Godtwins". Ob Detlef damit vielleicht den Weg zu einer eigenen Sendung ebnet, könnte nach "Promi Undercover Boss" nicht ganz außer Frage stehen. (rlb)

