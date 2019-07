vor 8 Min.

"Promis privat" 2019: Folge 3 heute live im TV und Stream

"Promis privat" 2019 geht heute weiter mit Folge 3 auf Sat.1. Wie das Privatleben der VIPs live im TV und Stream verfolgen können, erfahren Sie hier.

Einen Überblick über die Teilnehmer finden Sie hier: "Promis privat" 2019: Welche Promis sind dabei?

Folge 3 von "Promis privat" 2019 wird heute am Mittwoch, 31.07.2019, auf Sat.1 ausgestrahlt. Auch Staffel 2 soll emotionale, nahe und persönliche Einblicke in den Alltag von VIPs fernab der glamourösen Promiwelt geben. Die Zuschauer können live im TV und Stream dabei sein.

In Folge 3 besucht eine Entrümpelungsexpertin Bert und Ginger Wollersheim. Denn Ginger fühlt sich im gemeinsamen Haus zwischen Berts altem Krempel unwohl. Für den Ex-Puffbesitzer handelt es sich bei dem Krempel aber um geliebte Erinnerungsstücke und von diesen kann er sich nur schwer trennen. Ob die Expertin helfen kann? Designer Julian Stöckel will hingegen endlich seinen Führerschein machen - mit 32 Jahren. Und Cathy Lugner hat sich von einer ernsthaften Erkrankung erholt. Nun will sie alles tun, um gesund zu bleiben. Iris Klein hat einen neuen Job gefunden. Eine große Beachbar soll ihr Einkommen sichern.

Wie Sie keine Folge von "Promis Privat" 2019 im TV und Stream verpassen, erfahren Sie hier im Überblick.

"Promis privat" 2019 heute live im TV und Stream: Sendetermine

Ab dem 29.07.2019 läuft "Promis privat" 2019 immer montags bis freitags ab 18 Uhr auf Sat.1. Am Samstag läuft die Wiederholung der Folgen der vergangenen Woche von 5.20 bis 9.55 Uhr. Hier die bisher bekannten regulären Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Montag, 29.07.19

Folge 2: Dienstag, 30.07.19

Folge 3: Mittwoch, 31.07.19

Folge 4: Donnerstag, 01.08.19

Folge 5: Freitag, 02.08.19

Folge 6: Montag, 05.08.19

Folge 7: Dienstag, 06.08.19

Folge 8: Mittwoch, 07.08.19

Folge 9: Donnerstag, 08.08.19

Folge 10: Freitag, 09.08.19

Übertragung: "Promis privat" 2019 heute live im TV und Stream

"Promis privat" 2019 läuft nicht nur im Free-TV auf Sat.1, sondern lässt sich auch über den Live-Stream des Senders sehen. Dieser läuft mittlerweile hier auf dieser Seite über den Service Joyn. Nach Angaben des Senders ist dieser kostenlos. Es ist auch keine Registrierung nötig. (AZ)

