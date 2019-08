09:13 Uhr

"Promis privat" 2019: Folge 6 heute live im TV und Stream

"Promis privat" 2019 geht heute weiter mit Folge 6 auf Sat.1. Wie das Privatleben der VIPs live im TV und Stream verfolgen können, erfahren Sie hier.

Einen Überblick über die Teilnehmer finden Sie hier: "Promis privat" 2019: Welche Promis sind dabei?

Folge 6 von "Promis privat" 2019 wird heute am Montag, den 05.08. 2019, auf Sat.1 ausgestrahlt. Auch Staffel 2 soll emotionale, nahe und persönliche Einblicke in den Alltag von VIPs fernab der glamourösen Promiwelt geben. Die Zuschauer können live im TV und Stream dabei sein.

In Folge 6 will Joey Heindle zu seiner neuen Liebe Ramona in die Schweiz ziehen. Doch es gibt ein Problem: Dobermann-Hündin Jersey steht in der Schweiz auf der Rasseliste. Währenddessen bereitet sich Ginger Wollersheim auf ihren ersten Gesangsauftritt vor. Die Nerven des ehemaligen Camgirls liegen deshalb blank. Bei den Beckers herrscht große Aufregung: Ihre Hündin Emily wird operiert. Nervös ist auch Filiz Koc. Der Fußballmoderatorin steht die große Aussprache mit Vater Savac bevor. Wird sie endlich erfahren, warum er nicht zu ihrer Hochzeit mit Model Almondy Rose kam?

Wie Sie keine Folge von "Promis Privat" 2019 im TV und Stream verpassen, erfahren Sie hier im Überblick.

"Promis privat" 2019 heute live im TV und Stream: Sendetermine

Ab dem 29.07.2019 läuft "Promis privat" 2019 immer montags bis freitags ab 18 Uhr auf Sat.1. Am Samstag läuft die Wiederholung der Folgen der vergangenen Woche von 5.20 bis 9.55 Uhr. Hier die bisher bekannten regulären Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Montag, 29.07.19

Folge 2: Dienstag, 30.07.19

Folge 3: Mittwoch, 31.07.19

Folge 4: Donnerstag, 01.08.19

Folge 5: Freitag, 02.08.19

Folge 6: Montag, 05.08.19

Folge 7: Dienstag, 06.08.19

Folge 8: Mittwoch, 07.08.19

Folge 9: Donnerstag, 08.08.19

Folge 10: Freitag, 09.08.19

Übertragung: "Promis privat" 2019 heute live im TV und Stream

"Promis privat" 2019 läuft nicht nur im Free-TV auf Sat.1, sondern lässt sich auch über den Live-Stream des Senders sehen. Dieser läuft mittlerweile hier auf dieser Seite über den Service Joyn. Nach Angaben des Senders ist dieser kostenlos. Es ist auch keine Registrierung nötig. (AZ)

Themen Folgen