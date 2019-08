vor 5 Min.

"Promis privat" 2019, Folge 7: Die Promis der Sendung

"Promis privat" 2019: Sänger Joey Heindle will in Folge 7 zu seiner Freundin ziehen.

Heute bieten die Teilnehmer in Folge 7 von "Promis privat" 2019 auf Sat.1 wieder private Einblicke in ihr Leben. Hier die Promis im Überblick.

Folge 7 von "Promis privat" 2019 auf Sat.1: Das Gewicht von Schlagersänger Markus Becker ist in Folge 7 ein Thema. Der Pfälzer hat in etwa 50 Kilo zugenommen. Seine Frau Kirstin ist darüber entsetzt. Ihr Plan gegen um die Pfunde ihres Ehemannes loszuwerden: ein Low Carb Kochkurs. Und Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim bekommt von seiner Ginger einen Crashkurs. Sein Problem ist jedoch das Sparen.

Joey Heindle will zu seiner neuen Freundin Ramona in die Schweiz ziehen. Dabei gibt es einige Probleme. Wird Joeys Hausrat doch noch in den viel zu kleinen Transporter passen? Ex-Fußballspielerin und Moderatorin Filiz Koc möchte sich heute mit ihrem Vater Savac aussprechen, dieser war bei ihrer Hochzeit mit Model Almondy Rose nicht anwesend gewesen. Es dauert nicht lange und die ersten Tränen fließen.

Wir stellen ihnen hier die Prominenten vor, die bei "Promis Privat" 2019 ab dem 29.07.2019 dem Fernsehpublikum Einblicke in ihr Privatleben gewähren.

"Promis privat" 2019: Das sind die Teilnehmer von Staffel 2

Die Wollersheims

Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim hat im Oktober 2018 Ex-Webcam-Girl Ginger Costello geheiratet. Sie ist 35 Jahre jünger als Bert, der im Februar 2019 Privatinsolvenz angemeldet hat.

Die beiden wünschen sich nun ein gemeinsames Kind. Doch ist Bert aufgrund seines Alters überhaupt noch in der Lage, ein Kind auf natürlichem Wege zu zeugen? "Promis privat" 2019 begleitet das Ehepaar auf dem holprigen Weg zum Baby-Glück.

Bild: SAT.1

Yeliz Koc und Johannes Haller

Yeliz Koc nahm 2018 bei "Der Bachelor" teil. Im selben Jahr lernte sie ihren Freund Johannes Haller bei "Bachelor in Paradise" kennen. Die beiden führen seit knapp einem Jahr eine On-Off-Beziehung. Seit Frühjahr 2019 leben sie in Ravensburg zusammen. Für ihre Instagram-Fans war eine handfeste Beziehungs-Krise des Paares kein Geheimnis.

Bild: SAT.1

Die Beckers

Schlagerstar und Ballermann-Promi Markus Becker lebt mit seiner Familie in Landau in der Pfalz. Sowohl die 20-jährige Tochter Lilly als auch Sohn Nico leben noch zu Hause. Nicos Freundin Vanessa ist nun auch noch mit eingezogen - und erwartet Nachwuchs.

Joey Heindle

Bei "Deutschland sucht den Superstar" 2011 belegte er den 5. Platz. Seine erste Single "Die ganze Welt dreht sich um dich" erreichte im Oktober 2012 Platz 94 der deutschen Singlecharts. Im Januar 2013 wurde er Dschungelkönig bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Im gleichen Jahr kam sein erstes Album "Jeder Tag zählt".

Im Mai 2017 heiratete Joey Heindle Justine Dippl, die er 2014 kennenlernte. Doch Anfang August 2018 gaben sie die Trennung bekannt. Wie er mit dem Single-Leben umgeht, können Zuschauer bei "Promis privat" 2019 mitverfolgen.

Bild: SAT.1

Julian F. M. Stoeckel

Der Schauspieler und Modedesigner engagiert sich für viele soziale Projekte und wohltätige Organisationen wie z.B. "Ein Herz für Kinder e. V.", die Berliner Tafel und die Björn Schulz-Stiftung. Mit einer eigenen Theatershow, diversen Red-Carpet-Auftritten und als Mitorganisator des Christopher Street Days ist sein Terminkalender eigentlich immer voll. Dadurch gerät das Privatleben mit seinem jüngeren Lebensgefährten Marcell schon mal in eine Schieflage.

Bild: Gregor Fischer (dpa)

Die Kleins

Iris Klein ist die Mutter von Reality-Show-Star Daniela Katzenberger und Dschungelkönigin Jenny Frankenhauser. Auch Iris ist mittlerweile Stammgast im Reality-TV. Sie ist mit ihrem neuen Ehemann Peter 2019 nach Mallorca ausgewandert. Es ist ihre vierte Ehe.

Bei "Promis privat 2019" ist zu sehen, wie es den beiden Auswanderern dort ergeht.

Bild: SAT.1

Cathy Lugner

Sie ist Playmate, gelernte Krankenschwester, Mutter und die Ex-Frau von Richard "Mörtel" Lugner, dem österreichischen Geschäftsmann und Bauunternehmer. Die beiden waren von 2014 bis 2016 verheiratet. Seit der Scheidung lebt sie alleine mit ihrer Tochter Leonie.

Cathy Lugner war 2018 schwer krank. Nachdem es ihr jetzt wieder gut geht, möchte sie sich gesünder ernähren und regelmäßig Sport treiben. Doch ihre pubertierende Tochter Leonie ist davon nicht begeistert.

Bild: SAT.1

"Promis Privat" 2019 startete am Montag, 29.07.2019, um 18 Uhr auf Sat.1. (AZ)

