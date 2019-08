vor 34 Min.

"Promis privat" 2019 heute: Folge 7 live im TV und Stream

"Promis privat" 2019: Ginger Wollersheim erklärt in Folge 7 ihrem Gatten, was es heißt zu sparen.

"Promis privat" 2019 geht heute weiter mit Folge 7 auf Sat.1. Wie das Privatleben der VIPs live im TV und Stream verfolgen können, erfahren Sie hier.

Einen Überblick über die Teilnehmer finden Sie hier: "Promis privat" 2019: Welche Promis sind dabei?

Folge 7 von "Promis privat" 2019 wird heute am Dienstag, den 06.08. 2019, auf Sat.1 ausgestrahlt. Auch Staffel 2 soll emotionale, nahe und persönliche Einblicke in den Alltag von VIPs fernab der glamourösen Promiwelt geben. Die Zuschauer können live im TV und Stream dabei sein.

In der siebten Folge von "Promis privat" 2019 ist unter anderem die die Gewichtszunahme von Schlagersänger Markus Becker ein Thema. Der Pfälzer hat in etwa 50 Kilo zugenommen. Seine Frau Kirstin ist darüber entsetzt. Ihr Plan gegen um die Pfunde ihres Ehemannes loszuwerden: ein Low Carb Kochkurs. Und Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim bekommt von seiner Ginger einen Crashkurs. Sein Problem ist jedoch das Thema Sparen. Joey Heindle will währenddessen zu seiner Freundin ziehen. Dabei gibt es einige Probleme. Wird Joeys Hausrat doch noch in den viel zu kleinen Transporter passen? Ex-Fußballspielerin und Moderatorin Filiz Koc möchte sich heute mit ihrem Vater Savac aussprechen, dieser war bei ihrer Hochzeit nicht anwesend gewesen. Es dauert nicht lange und die ersten Tränen fließen.

Wie Sie keine Folge von "Promis Privat" 2019 im TV und Stream verpassen, erfahren Sie hier im Überblick.

"Promis privat" 2019 heute live im TV und Stream: Sendetermine

Ab dem 29.07.2019 läuft "Promis privat" 2019 immer montags bis freitags ab 18 Uhr auf Sat.1. Am Samstag läuft die Wiederholung der Folgen der vergangenen Woche von 5.20 bis 9.55 Uhr. Hier die bisher bekannten regulären Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Montag, 29.07.19

Folge 2: Dienstag, 30.07.19

Folge 3: Mittwoch, 31.07.19

Folge 4: Donnerstag, 01.08.19

Folge 5: Freitag, 02.08.19

Folge 6: Montag, 05.08.19

Folge 7: Dienstag, 06.08.19

Folge 8: Mittwoch, 07.08.19

Folge 9: Donnerstag, 08.08.19

Folge 10: Freitag, 09.08.19

Übertragung: "Promis privat" 2019 heute live im TV und Stream

"Promis privat" 2019 läuft nicht nur im Free-TV auf Sat.1, sondern lässt sich auch über den Live-Stream des Senders sehen. Dieser läuft mittlerweile hier auf dieser Seite über den Service Joyn. Nach Angaben des Senders ist dieser kostenlos. Es ist auch keine Registrierung nötig. (AZ)

Themen Folgen