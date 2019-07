vor 22 Min.

"Promis privat" 2019 heute live im TV und Stream sehen

"Promis privat" 2019: Bert und Ginger Wollersheim zeigen Einblicke in ihr Privatleben. Sehen Sie die neuen Folgen live im TV und Stream.

Heute startet "Promis privat" 2019 auf Sat.1. Wie sie die privaten Einblicke in das Leben der VIPs live im TV und Stream verfolgen können, erfahren Sie hier.

Einen Überblick über die Teilnehmer finden Sie hier: "Promis privat" 2019: Welche Promis sind dabei?

"Promis privat" 2019 startet heute, am Montag, 29.07.2019, auf Sat.1. Der Sender verspricht auch in Staffel 2 emotionale, nahe und persönliche Einblicke in den Alltag von VIPs fernab der glamourösen Promiwelt. Bei entscheidenden Wendepunkten und Neuanfängen im Leben der Stars können die Zuschauer live im TV und Stream dabei sein.

Für Folge 1 hat der Sender bereits kleine und große Dramen angekündigt. Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankenhauser, sieht auf Mallorca Geister. Bert und Ginger Wollersheim wünschen sich ein Baby, ihre Versuche waren aber bisher erfolglos. Nun soll ein Zeugungsfähigkeit-Test bei Bert dem Paar Gewissheit bringen. Influencerin Yeliz Koc leidet unter ihrem Achselschweiß. Und Joey Heindle ist nach der Trennung von seiner Ex-Frau Justine einsam. Kann sein Freund Coray ihm helfen?

Wie Sie keine Folge von "Promis Privat" 2019 im TV und Stream verpassen, erfahren Sie hier im Überblick.

"Promis privat" 2019 live im TV und Stream: Sendetermine

Ab dem 29.07.2019 läuft "Promis privat" 2019 immer montags bis freitags ab 18 Uhr auf Sat.1. Am Samstag läuft die Wiederholung der Folgen der vergangenen Woche von 5.20 bis 9.55 Uhr. Hier die bisher bekannten regulären Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Montag, 29.07.19

Folge 2: Dienstag, 30.07.19

Folge 3: Mittwoch, 31.07.19

Folge 4: Donnerstag, 01.08.19

Folge 5: Freitag, 02.08.19

Folge 6: Montag, 05.08.19

Folge 7: Dienstag, 06.08.19

Folge 8: Mittwoch, 07.08.19

Folge 9: Donnerstag, 08.08.19

Folge 10: Freitag, 09.08.19

Übertragung: "Promis privat" 2019 live im TV und Stream

"Promis privat" 2019 läuft nicht nur im Free-TV auf Sat.1, sondern lässt sich auch über den Live-Stream des Senders sehen. Dieser läuft mittlerweile hier auf dieser Seite über den Service Joyn. Nach Angaben des Senders ist dieser kostenlos. Es ist auch keine Registrierung nötig. (AZ)

