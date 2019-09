vor 40 Min.

"Promis privat" 2019 im TV und Stream live verfolgen

"Promis privat" 2019 live im TV und Stream: Soul-Star Alphonso Williams gibt Einblicke in sein Privatleben.

"Promis privat" 2019 läuft aktuell auf Sat.1. Wie Sie das Privatleben der VIPs live im TV und Stream verfolgen können, erfahren Sie hier.

"Promis privat" 2019 wird immer montags bis freitags auf Sat.1 ausgestrahlt. Auch Staffel 2 soll emotionale, nahe und persönliche Einblicke in den Alltag von VIPs fernab der glamourösen Promiwelt geben. Die Zuschauer können live im TV und Stream dabei sein.

Cathy Lugner kämpft zum Beispiel aktuell mit ihrer pubertierenden Tochter Leonie. Die Elfjährige hat nämlich überhaupt keine Lust nach Berlin zu ziehen. Trotzdem fährt Cathy mit ihr in die Hauptstadt, in der Hoffnung, dass Leonie sich doch noch umstimmen lässt. Auch Designer Harald Glööckler ist gerade in Berlin zu einem Mode-Event eingeladen.

Währenddessen schenkt Schlagersänger Markus Becker seiner Frau Kristin endlich eine neue Küche, doch bei den Vorbereitungen für den Umbau brauen sich dunkle Wolken zusammen. Und Designer Julian F.M. Stoeckel will mit seiner großen Liebe Marcell und seinen besten Freunden eine Mehrgenerationen-WG gründen. Doch die Suche nach einer Villa ist schwerer als gedacht.

Wie Sie keine Folge von "Promis Privat" 2019 im TV und Stream verpassen, erfahren Sie hier im Überblick.

"Promis privat" 2019 heute live im TV und Stream: Die nächsten Sendetermine

Seit dem 29.07.2019 läuft "Promis privat" 2019 immer montags bis freitags ab 18 Uhr auf Sat.1. Am Samstag läuft die Wiederholung der Folgen der vergangenen Woche von 5.20 bis 9.55 Uhr. Hier die nächsten Sendetermine im Überblick:

Folge 26, Montag, 02.09.19

Folge 27, Dienstag 03.09.19

Folge 28, Mittwoch, 04.09.19

Folge 29, Donnerstag, 05.09.19

Folge 30, Freitag, 06.09.19

Heute Übertragung auf Sat.1: "Promis privat" 2019 live im TV und Stream

"Promis privat" 2019 läuft nicht nur im Free-TV auf Sat.1, sondern lässt sich auch über den Live-Stream des Senders sehen. Dieser läuft mittlerweile hier auf dieser Seite über den Service Joyn. Nach Angaben des Senders ist dieser kostenlos. Es ist auch keine Registrierung nötig. (AZ)

