Promis und Gäste bei der Hochzeit von Harry und Meghan

Am Samstag heiraten Prinz Harry und Meghan Markle. Millionen Zuschauer werden weltweit die Zeremonie am Fernsehen verfolgen. Aber welche Gäste sind live dabei?

Von Oliver Bosch

Wenn am Samstag Prinz Harry und Meghan Markle in Schloss Windsor vor den Traualtar treten, schmachten Millionen Menschen zuhause vor den Fernsehgeräten. Auch vor Ort bestimmt die Märchenhochzeit die Nachrichtenlage. Aus der ganzen Welt machen sich Ehrengäste auf den Weg, um bei diesem besonderen Moment dabei zu sein. Bleibt nur die Frage: Wer ist zur Feier eingeladen?

Welche Gäste sind bei Prinz Harrys und Meghans Hochzeit dabei?

Da sind neben Queen Elizabeth II. und ihrem Gemahl Prinz Philip natürlich auch Prinz William und Gattin Herzogin Kate. Besonders niedlich: Ihre beiden Kinder Prinzessin Charlotte (3) und Prinz George (4) treten bei der Hochzeit als Blumenkinder auf. Die Kinder sollen laut Angaben des Kensington Palasts Braut Meghan auf dem Weg zum Altar und aus der Kirche heraus begleiten und Blumen verstreuen. Geschwisterchen Prinz Louis darf sich entspannen. Er kam ja erst am 23. April zur Welt.

Auch weitere Mitglieder der königlichen Familie sind bei der Feier des Jahres anwesend. Unter den Gästen ist natürlich auch Meghans Mutter Doria, die bereits in London angekommen ist. Vater Thomas dürfte die Zeremonie wohl wegen einer Herz-Operation verpassen. Er hätte die Braut eigentlich zum Altar führen sollen. Den Part übernimmt nun Mama Doria.

Für ihre Hochzeit mit Prinz Harry musste Meghan ihre Schauspielkarriere an den Nagel hängen. Auch ihre Rolle als Rachel in der TV-Serie "Suits". Zum Trost lud sie sich ihre "Suits"-Kollegen zur Trauung ein. Gabriel Macht, der in der Anwaltserie Rechtsanwalt "Harvey Specter" spielt, nutzte den Trip zur königlichen Hochzeit mit Frau Jacinda Barrett und Sohn zu einem Besuch des Londoner Hyde Parks. Serien-Kollegin Sarah Rafferty (Sekretärin "Donna"), macht vor dem großen Tag Paris samt Louvre unsicher. Tennis-As Serena Williams zog es ebenfalls vor der Trauung in Windsor nach Frankreich. Sie hielt eine Rede vor Schülern der Mouratoglou Tennis Academy in der Nähe von Nizza.

George Clooney und David Beckham stehen angeblich ebenfalls auf der Gästeliste

Gerüchten zufolge sollen George Clooney und Gemahlin Amal zum erlauchten Kreis der Hochzeitsgäste gehören. Das zumindest plapperte Promi-Friseur Miguel Perez in London aus. Auch Bollywood-Star Priyanka Chopra sollte als langjährige Freundin von Meghan eine Einladung erhalten haben. David Beckham dürfte der Eheschließung ebenfalls Glanz verleihen. Er und seine Frau Victoria waren bereits bei der königlichen Hochzeit zwischen William und Kate eingeladen. Ob Vicky sich mit ihren Spice-Girls-Kolleginnen zu einer Gesangseinlage hinreißen lassen?

9 Bilder Meghan Markle: Das ist Prinz Harrys Verlobte Bild: Danny Lawson, PA Wire/dpa

Auch Elton John dürfte als ehemals enger Freund von Prinzessin Diana zum Gästekreis zählen und eventuell sogar ein Ständchen singen. Eventuell wechselt sich dann der "Rocket Man" mit James Blunt ab. Der Sängerkollege kennt Prinz William noch aus Armeezeiten. Seitdem sind sie befreundet. Am Samstag wissen wir, ob sich die Gerüchte bestätigen.

