"Promis unter Palmen" 2020 Finale - Folge 6: Sendetermine und Sendezeit

Die neue Staffel von "Promis unter Palmen" 2020 ist in vollem Gange. Alle Infos rund um Sendetermine und Sendezeiten von Folge 6 erfahren Sie hier.

Mehr: Hier gibt es alle Infos zu Promis unter Palmen 2020 - rund um Start, Sendetermine, Kandidaten, Drehort und Übertragung.

" Promis unter Palmen" geht am Mittwoch, 29.4.20, mit Folge 6 auf Sat.1 weiter. Zehn bekannte Teilnehmer werden dabei in einer Villa am Strand von Thailand zusammen wohnen und in vielen Spielen gegeneinander antreten.

In der Reality-Show "Promis unter Palmen" kämpfen die zehn Kandidaten um ein Siegergeld von 100.000 Euro. Doch wann läuft die Show? - alles Wichtige zu den Sendeterminen lesen Sie hier.

"Promis unter Palmen" 2020: Sendetermine und Sendezeit - Folge 6

"Promis unter Palmen" wird jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf Sat.1 und Joyn ausgestrahlt. Laut Sat.1 wird es sechs Folgen der Reality-TV-Show geben. Folgend die Sendetermine des TV-Formats.

Folge 1: Mittwoch, 25. März 2020, 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 01. April 2020, 20.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 08. April 2020, 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 15. April 2020, 20.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 22. April 2020, 20.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 29. April 2020, 20.15 Uhr

Sendetermine von "Promis unter Palmen": So laufen die Folgen ab

In jeder der sechs Folgen werden durch ein Geschicklichkeitsspiel zwei Teamkapitäne ermittelt. Die Teamkapitäne stellen ihre Teams dann in jeder Folge neu zusammen. Das heißt: in jeder Folge sind neue Teamkonstellationen möglich. Das anschließende Teamduell ist ein Mix aus Geschicklichkeit, Intelligenz, Mut und Sportlichkeit. Dieses Duell entscheidet in jeder Folge über Sieg oder Niederlage - Die Teamkapitäne sind jedoch automatisch eine Runde weiter.

Der Kapitän des Verliererteams muss dann zwei Kandidaten seines Teams nominieren, die die Show verlassen könnten. Entschieden wird dies vom Gewinnerteam: In direkter Konfrontation wird dann bestimmt, welcher der beiden nominierten Promis die Villa sofort verlassen muss. Das Feld der Promi-Teilnehmer wird so immer kleiner. Der Sieger von "Promis unter Palmen" gewinnt 100.000 Euro.

