"Promis unter Palmen" 2020, Folge 5: Désirée Nick kehrt heute zurück

Désirée Nick ist zurück - weil eine andere Bewohnerin geht. Alle Infos zu Folge 5 von "Promis unter Palmen" 2020, die heute am 22.4.20 auf Sat.1 läuft, lesen Sie in der Vorschau.

"Promis unter Palmen" 2020: Heute zeigt Sat.1 Folge 5. Eine Bewohnerin verlässt das Haus wohl freiwillig - der Ersatz hat es in sich: Désirée Nick kehrt zurück. Die Vorschau.

Wer bei " Promis unter Palmen" 2020 friedliche Abendunterhaltung sucht, ist schlecht beraten: Auch in Folge 5 der Show, die heute am 22.4.20 läuft, geht der Streit unter den Kandidaten weiter. Der Kampf um die 100.000 Euro Gewinnsumme - er geht weiter. Und eine, die die Show schon verlassen hatte, mischt wieder mit: Désirée Nick.

"Promis unter Palmen" heute - Vorschau auf Folge 5: Désirée Nick kehrt zurück - Claudia Obert leidet

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "Promis unter Palmen" 2020 läuft heute am Mittwoch, 22.4.20, ab 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Es geht aufs Finale zu bei "Promis unter Palmen" 2020 - und die Stimmung unter den Kandidaten wird in dieser Staffel wohl nicht mehr besser. Beispiele aus der aktuellen Folge 5, die heute am 22.4.20 läuft, gibt es zur Genüge: Da ist Claudia Obert, die inzwischen keine wirklichen Verbündeten mehr hat und besonders von Carina Spack und Matthias Mangiapane aufs Korn genommen wird.

Carina deutet in einer Szene am Pool sogar Gewaltfantasien gegen Claudia an. Lediglich einer hat Mitleid: Tobias Wegener, der schonmal mit Claudia gekuschelt hat und das Ganze "irgendwie fies" findet.

Neben der Causa Obert kommt auch die zweite Lästerschwester zurück ins Camp: Désirée Nick wird von Sat.1 zurückbeordert, weil eine andere, nicht namentlich bekannte Teilnehmerin auszieht. Ob das mit dem Unfall beim Teamspiel zusammenhängt? Schließlich müssen dabei Rettungskräfte anrücken und eine Frau abtransportieren. Wer das ist und ob der Einzug von Désirée Nick damit zusammenhängt, zeigt sich heute in Folge 5.

