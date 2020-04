vor 32 Min.

"Promis unter Palmen" 2020, Folge 5 gestern: Désirée Nick feiert Comeback - News

"Promis unter Palmen" 2020: Gestern lief Folge 5 der Sat.1-Show. Eine Bewohnerin gab auf - Désirée Nick rückte nach. Alle News gibt es hier im Blog.

"Promis unter Palmen" 2020: News zu Folge 5 gestern

News am 23. April: Claudia Obert wirft das Handtuch

Weil ihr die Lästereien und Anfeindungen im " Promis unter Palmen"-Haus zu viel wurden, zog Claudia Obert kurzerhand die Reißleine - sie verließ die Sat.1-Show in Folge 5 freiwiliig. Aber auch ihre Nachfolgerin hatte es nicht leicht: Lästerkönigin Désirée Nick wurde von ihren Konkurrenten bei der Entscheidung auf direktem Wege wieder nach Hause geschickt.

News am 22. April: Désirée Nick kehrt zurück - wegen eines tragischen Unfalls?

Man hatte sich an die relative Ruhe bei "Promis unter Palmen" 2020 nach Désirée Nicks Auszug schon beinahe gewöhnt - die Lästereien einer Claudia Obert und eines Matthias Mangiapane reichen an die Tiraden der Läster-Königin nicht heran. Doch jetzt macht die 63-Jährige überraschend ihr Comeback im hoffnungslos verzofften Promi-Camp.

Wieso die Nick heute in Folge 5 ins Camp zurückkommt, ist nicht genau bekannt. Nur so viel hat Sat.1 im Vorfeld durchsickern lassen: Es hat mit dem vorzeitigen Auszug einer Kandidatin zu tun. Man darf spekulieren: Liegt der plötzliche Austausch an dem Unfall, der beim Teamspiel heute Abend passiert? Welche Gründe der Einzug von Désirée Nick haben könnte und welche Bewohnerin zunehmend unter harten Angriffen leidet, lesen Sie in unserer Vorschau: "Promis unter Palmen" 2020, Folge 5: Désirée Nick kehrt heute zurück.

News am 16. April: Ronald Schill will Janine Pink an die Wäsche

Es war Ronald Schills großer Abend: "Richter Gnadenlos" erzählte gestern in Folge 4 von "Promis unter Palmen" 2020 eine Geschichte nach der anderen über seine Zeit als Star-Jurist und Politiker in Hamburg. Der Inhalt der Erzählungen lässt sich leicht zusammenfassen: Der jüngere Schill war ein hoffnungsloser Herzensbrecher, der sich "eine Frau nach der anderen" mit ins Hamburger Rathaus nahm. Bei Janine Pink biss er mit seiner Flirttechnik allerdings auf Granit.

Bei den Spielen zeigte sich im Anschluss, dass aus dem Casanova ein älterer Herr geworden ist. Schill konnte kaum mithalten, sein Team verlor. Wer sich in Folge 4 weiter isolierte und wer die Show am Ende verlassen musste, lesen Sie in unserem Nachbericht: "Promis unter Palmen" 2020, gestern: Claudia und die jungen Schnösel - Folge 4.

News am 15. April: Matthias weint wegen Carina - was ist passiert?

Auch ohne Désirée Nick schaffen es die "Promis unter Palmen" heute in Folge 4, sich gegenseitig zur Weißglut zu treiben. Während sich Ober-Streithenne Claudia Obert zunächst friedlich gibt, bricht Matthias Mangiapane wegen Carina Spack in Tränen aus. "Ich habe die geilsten Freunde ever, und ich weiß, dass ich niemals solche Freunde wie sie in meinem Umfeld haben möchte", stammelt der Trash-TV-Star. Doch was ist zwischen den beiden passiert?

Auch das Kapitänsspiel hat es heute in sich. Was die Promis machen müssen und welche intimen Details Claudia Obert und Tobias Wegener preisgeben, erfahren Sie in unserer Vorschau: "Promis unter Palmen" 2020, Folge 4 heute: Krach zwischen Matthias & Carina.

News am 9. April: Tobi verliert das Bewusstsein

Für eine Schrecksekunde sorgte in Folge 3 das Gruppenspiel "Ben Hur on the Water". Dabei steuerten Désirée und Claudia einen Streitwagen, der jeweils von drei anderen Promis mit verbundenen Augen im Slalom durchs Wasser gezogen werden musste. Für Tobi wurde die Anstrengung schlussendlich zu groß - weil er den Wagen von Désirée praktisch alleine ziehen musste, verlor der 26-Jährige nach dem Zieleinlauf für einige Sekunden das Bewusstsein. Er wurde von Rettungsschwimmern aus dem Wasser gezogen.

Mehr zu Folge 3 und zur Frage, wer die Show am Ende verlassen musste, lesen Sie in unserem Nachbericht: "Promis unter Palmen" 2020 gestern: Tobi wird bei Challenge ohnmächtig - Folge 3 am 8.4.20.

News am 8. April: Désirée Nick sucht weiter Streit - Yotta will ihr zuvorkommen

Nach den Erfahrungen der ersten beiden Folgen der neuen Staffel von "Promis unter Palmen" will Bastian Yotta in Folge 3, die heute am 8.4.20 läuft, erzieherisch tätig werden: Um den Streithähnen und -hennen des Teams den Nachschub abzuschneiden, versteckt Yotta den Alkohol.

Damit will er einer schon am Morgen sichtlich angegriffenen Désirée Nick zuvorkommen, die sich über die Duschen aufregt: "Zu kalt, zu viele Kameras", so ihr Urteil. "So kurz vor der Rente" sei das nichts für sie. Entsprechend getrübt ist die Stimmung vor den Kapitäns- und Teamspielen. Und die haben es in sich. Mehr zu Folge 3 lesen Sie in unserer Vorschau: "Promis unter Palmen" 2020 heute: Yotta will die Streits beenden - Folge 3 heute am 8.4.20

News am 2. April: Bastian schämt sich für Claudia und Désirée

Gestern hatten die Promis eher wenig zu lachen: Der Streit zwischen Claudia und Désirée, der sich von Anfang an anbahnte, eskalierte bereits in Folge 2 und mündete in wüsten Beschimpfungen. Bastian konnte das Verhalten seiner TV-Mitbewohnerinnen kaum fassen: "Würde ich meine Mutter so im Fernsehen sehen, würde ich mich in Grund und Boden schämen", so der Unternehmer.

Zudem musste eine Kandidatin die Promi-WG verlassen: Eva Benetatou kann sich zwar freuen, die angespannte Situation in Thailand hinter sich zu haben, kann allerdings auch nicht mehr auf die Siegprämie von 100.000 Euro hoffen. Mehr dazu lesen Sie in unserem Nachbericht: "Promis unter Palmen" 2020 gestern: Totale Eskalation zwischen Claudia und Désirée in Folge 2 am 1.4.20

News am 1. April: Im Paradies ist die Hölle los

Da haben sich zwei gefunden: Claudia und Désirée werden wohl keine dicken Freundinnen mehr. Eher im Gegenteil: In Folge 2 bei "Promis unter Palmen" fliegen gehörig die Fetzen zwischen den zwei Damen. Möglicherweise auch die Fäuste? In der Vorschau ist noch nichts zu sehen, doch kurz bevor es hochdramatisch wird, bricht der kurze Clip ab.

Die Herausforderungen und die 100.000 Euro Preisgeld werden da schon einmal zur Nebensache. Mehr dazu lesen Sie in unserer Vorschau zu Folge 2: "Promis unter Palmen" 2020 heute: Totale Eskalation zwischen Claudia und Désirée - Folge 2 am 1. April

News am 26. März: Der erste Kandidat ist raus

Die anfangs zehn Teilnehmer trafen erstmals in der Villa zusammen. Nicht alle: Denn auch das Ex-"Promi Big Brother"-Traumpaar Janine Pink und Tobias Wegener sahen sich erstmals seit der Trennung wieder. Janine Pink sah das ziemlich gelassen. Tobi Wegener meinte jedoch: "Am liebsten würde ich wieder nach Hause!". Zwischen Claudia Obert und Roland Schill gab es dann auch gleich peinliche Flirtversuche von beiden Seiten. Das rief Desiree Nick auf den Plan, die sofort in den Läster-Modus schaltete. Am Ende musste ein Kandidat die Villa verlassen: Es traf Ennesto Montè. Wie Folge 1 war, lesen Sie in unserem Nachbericht: "Promis unter Palmen", Folge 1: Die Promis wurden gestern zu Dinos

News am 25. März: Die ersten Challenges warten auf die Promis

Heute startet die neue Sat.1 Show "Promis unter Palmen". Gleich zwei Spiele warten auf die Promis. Neben den wöchentlichen Challenges, bleibt den Kandidaten aber auch viel Zeit für Lästereien. Vor allem eine Kandidatin ist bereits am lästern. Wer das ist und was die ersten Spiele der Show sind, lesen Sie in der Vorschau zur heutigen Folge: "Promis unter Palmen" 2020: Folge 1 - heute am 25.03.20

2. März: Start-Termin und Kandidaten von "Promis unter Palmen" 2020

Start der Sendung ist am 25. März. Die Folgen laufen dann immer mittwochs ab 20.15 Uhr.

In jeder Folge werden die Team anders aussehen - und immer wird am Ende ein Promi gehen müssen. Aber welche Kandidaten sind überhaupt dabei? Hier ein Überblick:

Eva Benetatou (27)

Matthias Mangiapane (36)

(36) Ennesto Monté (44)

Désirée Nick (63)

(63) Claudia Obert (58)

(58) Janine Pink (32)

(32) Ronald Schill (61)

(61) Carina Spack (23)

Tobias Wegener (26)

(26) Bastian Yotta (43)

News zu "Promis unter Palmen": Neuigkeiten und Regeln

Auf Sat.1 geht im März die neue Sendung "Promis unter Palmen" an den Start. Zehn bekannte Teilnehmer werden dabei in einer Villa am Strand von Thailand zusammen wohnen und in vielen Spielen gegeneinander antreten. So erklärt Sat.1 die Regeln:

Bei einem Geschicklichkeitsspiel werden in jeder Folge zwei Kapitäne ermittelt, die dann ihre Teams zusammenstellen.

Danach treten die beiden Teams bei einem Spiel gegeneinander an.

Die Kapitäne sind automatisch eine Runde weiter.

Der Kapitän der Verlierer muss zwei seiner Teammitglieder nominieren. Das Gewinnerteam entscheidet, wer davon gegen muss.

Wer am Ende den Gesamtsieg holt, nimmt 100.000 Euro mit nach Hause.

Die Neuigkeiten zur Show lesen Sie hier in unserem News-Blog. Wenn die Sendung gestartet ist, verlinken wir hier auch immer auf unsere Vorschau-Artikel und Nachberichte zu den einzelnen Folgen. (AZ)

