"Promis unter Palmen" 2020, Folge 6: Heute gibt es die Entscheidung im Finale

Spielerisch wird den Finalisten noch mal einiges abverlangt. In der Vorschau lesen Sie alles zum Finale von "Promis unter Palmen" heute am 29.4.20

Heute steht das große Finale von "Promis unter Palmen" 2020 an. Hier in der Vorschau lesen Sie alles Wichtige zu Folge 6.

Noch fünf Promis sind bei " Promis unter Palmen" im Rennen. Heute am 29. April 2020 geht das Rennen um die 100.000 Euro-Siegprämie in die letzte Runde. Das heißt: keine taktischen Teamabsprachen mehr – denn jeder kämpft gegen jeden! Hier in der Vorschau lesen Sie alles zur heutigen Final-Folge.

"Promis unter Palmen" heute: Vorschau auf Folge 6 - Das Finale

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 6 von "Promis unter Palmen" 2020 läuft am Mittwoch, 29.4.20, ab 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Im Finale müssen die letzten fünf Teilnehmer beweisen, was in ihnen steckt. Janine Pink, Carina Spack, Matthias Mangiapane, Tobi Wegener und Bastian Yotta sind auf dem Weg zu den 100.000 Euro auf sich alleine gestellt. In den Final-Spielen wird den Promis nämlich einiges abverlangt. Wer wird das Rennen gewinnen und als glücklicher Gewinner die Villa verlassen?

Außerdem kommt es zum großen Wiedersehen mit den bereits ausgeschiedenen Promis. Désirée Nick, Claudia Obert, Ronald Schill, Eva Benetatou und Ennesto Monte sind dabei, wenn der Sieger gekürt wird. Zur Überraschung aller, trägt Désirée Nick zur Feier des Tages sogar ein Kleid der Kollektion von Claudia Obert. "Die besten Freundinnen sind doch jene, mit denen man mal ordentlich zanken kann!" erklärt Nick.

Auch die Streit-Freundinnen Désirée Nick und Claudia Obert sind im Finale als Zuschauer dabei. Dieses Mal ungewöhnlich friedlich. Bild: SAT.1

