vor 49 Min.

"Promis unter Palmen" 2020, Heute Folge 4: Krach zwischen Matthias & Carina

Heute läuft Folge 4 von "Promis unter Palmen" 2020 auf Sat.1. Nach Desirée Nicks Ausscheiden sorgen andere für Streit. Alles zur Show lesen Sie in der Vorschau.

Für viele Fans war es eine herbe Enttäuschung: In Folge 3 musste Lästerschwester und Kult-Moderatorin Desirée Nick "Promis unter Palmen" 2020 verlassen. Dem schwelenden Zickenkrieg mit Claudia Obert wurde damit der Saft abgedreht. Doch in Folge 4 zeigt sich heute: Auch andere Promis sorgen unter Thailands Palmen für Zoff - und Geständnisse.

"Promis unter Palmen" heute: Vorschau auf Folge 4 - Matthias' tränenreicher Streit mit Carina

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 4 von " Promis unter Palmen" 2020 läuft heute am Mittwoch, 15.4.20, ab 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Es ist einsam geworden um Claudia Obert. Nach Desirée Nicks Ausscheiden steht die streitbare High-Society-Dame ein wenig im Regen. Ihr bester Auftritt in Folge 4: Sie lässt sich von Janine Pink den Allerwertesten bräunen.

Für den Streit sorgen andere, zum Beispiel Matthias Mangiapane, der im Trailer zu Folge 4 kryptisch davon spricht, dass "Carina Spack sicherlich sehr enttäuscht" sei und er sie "auf keinen Fall in meinem Umfeld" haben will. Was hinter dem Krach steckt: Fans der Sendung erfahren es heute in Folge 4.

Auch das Kapitänsduell hat es in sich: Die Promis müssen beim "Duell der Knallköpfe" in lustigen Kostümen Quizfragen beantworten, um sich zum Anführer aufzuschwingen. Und für Influencer Tobias Wegener endet die Show mit einem Geständnis: Er spricht offen über seine Zeit in der Förderschule, auf die er nach eigener Aussage vor allem wegen seines instabilen familiären Umfelds geriet.

"Promis unter Palmen" 2020: Alle Infos zur Sat.1-Show

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Kandidaten von Promis unter Palmen 2020.

Neuigkeiten

In diesem Blog lesen Sie die News zu Promis unter Palmen 2020 und hier haben wir alle Infos zu Promis unter Palmen noch einmal zusammengefasst.

Übertragung

So sehen Sie Promis unter Palmen 2020 live im TV und Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie die Sendetermine zu Promis unter Palmen.

(dfl)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen