"Promis unter Palmen" 2020, Kandidaten: Wer hat das Finale gewonnen?

"Promis unter Palmen" 2020: Zehn Kandidaten kämpften zum Beginn um 100.000 Euro. Wir stellen die Teilnehmer und den Gewinner der Show vor.

In der neuen Sat.1 Realityshow " Promis unter Palmen" kämpften die Stars um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Die anfangs zehn Promis teilten sich eine prachtvolle Villa am Palmenstrand in Thailand.

Keiner konnte sich sicher sein, mit wem er oder sie als nächstes gemeinsam im Team kooperieren muss, um ans Ziel zu gelangen. In jeder Sendung ergaben sich neue Teamkonstellationen. Für das Format hat Sat.1 eine Reihe an Teilnehmern ausgesucht, die in den vergangenen Jahren bereits viel Reality-Erfahrungen sammeln konnten. Doch gewinnen konnte die 100.000 Euro nur einer - wer erfahren Sie hier.

Die Kandidaten bei "Promis unter Palmen" 2020 - Der Sieger der Show

Bastian Yotta

Bekannt geworden ist er durch die Reality-Serie "Yottas! Mit Vollgas durch Amerika". Durch die Teilnahme bei " Adam sucht Eva - Promis im Paradies" und "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" war er bestens auf "Promis unter Palmen" vorbereitet

Bastian Yotta Bild: SAT.1/Richard Hübner

Wer ist raus bei "Promis unter Palmen" 2020?

Janine Pink

Die Sächsin, die mit richtigem Namen Janine Meißner heißt, war die Gewinner von "Promi Big Brother" 2019. Außerdem war sie bis 2018 bei den Fernsehserien " Köln 50667" und "Leben. Lieben. Leipzig" zu sehen.

Janine Pink Bild: SAT.1/Richard Hübner

Tobias Wegener

Er ist der Ex-Herzensbrecher von Janine Pink. Beide lernten sich bei "Promi Big Brother" kennen und lieben, sind jedoch nicht mehr liiert. Des Weiteren war er Teilnehmer bei "Love Island".

Tobias Wegener Bild: SAT.1/Richard Hübner

Carina Spack

Sie schaffte es bei " Der Bachelor" 2018 in die vorletzte Nacht der Rosen, bekam dann jedoch einen Korb vom damaligen Bachelor. Auch bei "Bachelor in Paradise" suchte sie nach der großen Liebe.

Carina Spack Bild: SAT.1/Richard Hübner

Matthias Mangiapane

Der Paradiesvogel ist vor allem durch "Ab ins Beet!" bekannt geworden. Mit seinem Verlobten, Hubert Fella, nahm er 2018 bei "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" teil.

Matthias Mangiapane Bild: SAT.1/Richard Hübner

Claudia Obert

Die Selfmade-Millionärin, ist deutsche Designerin und Reality-TV-Teilnehmerin. Unter anderem war sie schon bei "Promi Big Brother" zu sehen.

Claudia Obert Bild: SAT.1/Richard Hübner

Ronald Schill

Schill ist deutscher Jurist und ehemaliger Politiker. Aufgrund einiger Urteile mit hohem Strafmaß kennt man ihn auch als "Richter Gnadenlos". In dieser Zeit war er häufig im Fernsehen und in der Presse zu sehen.

Ronald Schill Bild: SAT.1/Richard Hübner

Désirée Nick

Die Reality-TV-Darstellerin und Unterhaltungskünstlerin ist vor allem für ihre spitze Zunge bekannt. Neben "Promi Big Brother" und "Dancing on Ice" war sie unter anderem auch schon im "Dschungelcamp" zu sehen.

Désirée Nick Bild: SAT.1/Richard Hübner

Eva Benetatou

Die Griechin war Finalistin bei "Der Bachelor" 2019 und war im gleichen Jahr auch bei "Promi Big Brother" zu sehen.

Bild: SAT.1/Richard Hübner

Ennesto Monté

Der Schlagersänger nahm 2017 mit seiner damaligen Freundin Helena Fürst am "Sommerhaus der Stars" teil. In den Medien war er unter anderem aufgrund einer Geschlechtsteil-Vergrößerung. Daraufhin nahm er bei "Naked Attraction - Dating hautnah" teil.

Ennesto Monté Bild: SAT.1/Richard Hübner

