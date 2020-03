vor 17 Min.

"Promis unter Palmen" 2020 News: Start heute am 25.3.20

"Promis unter Palmen" 2020: Heute startet die neue Sat.1 Show. Alle News gibt es hier im Blog.

"Promis unter Palmen" 2020: News heute am 25.3.20

News am 25. März: Die ersten Challenges warten auf die Promis

Heute startet die neue Sat.1 Show " Promis unter Palmen". Gleich zwei Spiele warten auf die Promis. Neben den wöchentlichen Challenges, bleibt den Kandidaten aber auch viel Zeit für Lästereien. Vor allem eine Kandidatin ist bereits am lästern. Wer das ist und was die ersten Spiele der Show sind, lesen Sie in der Vorschau zur heutigen Folge: "Promis unter Palmen" 2020: Folge 1 - heute am 25.03.20

2. März: Start-Termin und Kandidaten von "Promis unter Palmen" 2020

Start der Sendung ist am 25. März. Die Folgen laufen dann immer mittwochs ab 20.15 Uhr.

In jeder Folge werden die Team anders aussehen - und immer wird am Ende ein Promi gehen müssen. Aber welche Kandidaten sind überhaupt dabei? Hier ein Überblick:

Eva Benetatou (27)

Matthias Mangiapane (36)

(36) Ennesto Monté (44)

Désirée Nick (63)

(63) Claudia Obert (58)

(58) Janine Pink (32)

(32) Ronald Schill (61)

(61) Carina Spack (23)

Tobias Wegener (26)

(26) Bastian Yotta (43)

News zu "Promis unter Palmen": Neuigkeiten und Regeln

Auf Sat.1 geht im März die neue Sendung "Promis unter Palmen" an den Start. Zehn bekannte Teilnehmer werden dabei in einer Villa am Strand von Thailand zusammen wohnen und in vielen Spielen gegeneinander antreten. So erklärt Sat.1 die Regeln:

Bei einem Geschicklichkeitsspiel werden in jeder Folge zwei Kapitäne ermittelt, die dann ihre Teams zusammenstellen.

Danach treten die beiden Teams bei einem Spiel gegeneinander an.

Die Kapitäne sind automatisch eine Runde weiter.

Der Kapitän der Verlierer muss zwei seiner Teammitglieder nominieren. Das Gewinnerteam entscheidet, wer davon gegen muss.

Wer am Ende den Gesamtsieg holt, nimmt 100.000 Euro mit nach Hause.

Die Neuigkeiten zur Show lesen Sie hier in unserem News-Blog. Wenn die Sendung gestartet ist, verlinken wir hier auch immer auf unsere Vorschau-Artikel und Nachberichte zu den einzelnen Folgen. (AZ)

