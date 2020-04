06:44 Uhr

"Promis unter Palmen" 2020: Sendetermine und die Sendezeit - Folge 3 am 8.4.20

Am Mittwoch, den 8.4.20 läuft Folge 3 der neuen Sat.1 Reality-TV Sendung "Promis unter Palmen". Hier erfahren Sie alles zu den Sendeterminen der Show.

Von Monique Neubauer

Mehr: Hier gibt es alle Infos zu Promis unter Palmen 2020 - rund um Start, Sendetermine, Kandidaten, Drehort und Übertragung.

" Promis unter Palmen" geht am 8.4.20 auf Sat.1 weiter. Zehn bekannte Teilnehmer werden dabei in einer Villa am Strand von Thailand zusammen wohnen und in vielen Spielen gegeneinander antreten.

In der Reality-Show "Promis unter Palmen" kämpfen die zehn Kandidaten um ein Siegergeld von 100.000 Euro. Doch wann läuft die Show? - alles Wichtige zu den Sendeterminen lesen Sie hier.

"Promis unter Palmen" 2020: Sendetermine und Sendezeit

"Promis unter Palmen" wird jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf Sat.1 und Joyn ausgestrahlt. Laut Sat.1, wird es sechs Folgen der Reality-TV Show geben. Folgend die Sendetermine des TV-Formats.

Folge 1: Mittwoch, 25. März 2020, 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 01. April 2020, 20.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 08. April 2020, 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 15. April 2020, 20.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 22. April 2020, 20.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 29. April 2020, 20.15 Uhr

Sendetermine von "Promis unter Palmen": So laufen die Folgen ab

In jeder der sechs Folgen werden durch ein Geschicklichkeitsspiel zwei Teamkapitäne ermittelt. Die Teamkapitäne stellen ihre Teams dann in jeder Folge neu zusammen. Das heißt: in jeder Folge sind neue Teamkonstellationen möglich. Das anschließende Teamduell ist ein Mix aus Geschicklichkeit, Intelligenz, Mut und Sportlichkeit. Dieses Duell entscheidet in jeder Folge über Sieg oder Niederlage - Die Teamkapitäne sind jedoch automatisch eine Runde weiter.

Der Kapitän des Verliererteams muss dann zwei Kandidaten seines Teams nominieren, die die Show verlassen könnten. Entschieden wird dies vom Gewinnerteam: In direkter Konfrontation wird dann bestimmt, welcher der beiden nominierten Promis die Villa sofort verlassen muss. Das Feld der Promi-Teilnehmer wird so immer kleiner. Der Sieger von "Promis unter Palmen" gewinnt 100.000 Euro.

