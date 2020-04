vor 47 Min.

"Promis unter Palmen" 2020: Übertragung live im TV und Stream - heute Folge 2

Heute am 1.4.20 ist "Promis unter Palmen" 2020 live im TV auf Sat.1 und im Stream zu sehen. Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung. Hier die Infos zur Übertragung.

Hier gibt es die Infos zu Promis unter Palmen 2020 - rund um Start, Sendetermine, Kandidaten, Drehort und Übertragung.

Heute am 1.4.20 geht es bei Sat.1 mit der neuen Reality-Show " Promis unter Palmen" 2020 weiter. Seit Ende März teilen sich zehn Prominente eine luxuriöse Villa am thailändischen Strand und treten in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander an. Nahezu alle Kandidaten nahmen in der Vergangenheit bereits an einem ähnlichen TV-Format teil.

Wann ist "Promis unter Palmen" 2020 im TV und Stream zu sehen? Mehr dazu lesen Sie hier:

"Promis unter Palmen" 2020 live im TV

"Promis unter Palmen" 2020 ist am 25. März 2020 auf Sat.1 gestartet. Die Sendung wird jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt. Laut Sender wird es sechs Folgen der Reality-TV-Show geben.

"Promis unter Palmen" 2020 im Live-Stream

Neben den Ausstrahlungsterminen im TV können Zuschauer die Sendung auch im Stream verfolgen. Die Folgen sind kostenlos beim Streaming-Dienst Joyn abrufbar.

"Promis unter Palmen": So läuft die TV-Sendung ab

Zunächst werden in jeder der sechs Folgen zwei Teamkapitäne bestimmt, die sich jedes mal aufs Neue ihr Team zusammenstellen dürfen. Wer Kapitän wird, wird durch ein Geschicklichkeitsspiel ermittelt. Das bedeutet: In jeder Folge werden die Karten neu gemischt und die Kandidaten müssen sich stets auf neue Teamkollegen einstellen.

Bei der anschließenden Team-Challenge müssen die Kandidaten vielseitig ihr Können unter Beweis stellen, um als Sieger hervorzugehen. Das Team, das die Challenge verliert, nominiert zwei Promis. Die Gewinner bestimmen dann, wer von den beiden gehen muss.

Auch wenn die Kandidaten als Team gegeneinander antreten, ist am Ende doch jeder ein Einzelkämpfer mit dem Ziel, den Gewinn von 100.000 Euro und den Ruhm als Sieger mit nach Hause zu nehmen. (AZ)

