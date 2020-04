vor 16 Min.

"Promis unter Palmen" 2020, gestern: Claudia und die jungen Schnösel - Folge 4

Gestern lief Folge 4 von "Promis unter Palmen" 2020 auf Sat.1. Yotta spaltet die Gruppe, doch ein anderer ist raus. Claudia fühlt sich verlassen. Der Nachbericht.

Für viele Fans war es eine herbe Enttäuschung: In Folge 3 musste Lästerschwester und Kult-Moderatorin Desirée Nick "Promis unter Palmen" 2020 verlassen. Dem schwelenden Zickenkrieg mit Claudia Obert wurde damit der Saft abgedreht. Doch in Folge 4 zeigte sich gestern: Auch andere Promis sorgen unter Thailands Palmen für Zoff - und intime Geständnisse.

"Promis unter Palmen" gestern: Nachbericht zu Folge 4 - Schill plaudert Intimes aus

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Auch ohne Désirée Nick zeigte Folge 4 von " Promis unter Palmen" 2020, dass die Dynamiken innerhalb der Gruppe noch immer dieselben sind. Yotta wird von niemanden so richtig gemocht, Matthias Mangiapane ist genauso streitsüchtig wie Claudia Obert und Ronald Schill lebt in seiner glänzenden Politiker-Vergangenheit, in der er "jede Woche eine neue Frau" hatte.

Die Geständnisse des Ex-Richters in Folge 4 waren nur schwer zu ertragen. "Im Hamburger Rathaus" habe er mit den Damen der Wahl "das Mobiliar entweiht", so Schill, während er sich auf einem Bett ungefragt an Janine Pink zu schaffen machte und sich immerhin bis zu ihrer "Monika" vorarbeitete.

Auch das Kapitänsduell hatte es in sich: Die Promis mussten beim "Duell der Knallköpfe" in lustigen Kostümen Quizfragen beantworten, um sich zum Anführer aufzuschwingen. Das Spiel gewannen Yotta und Matthias, Influencer Tobias Wegener belegte den letzten Platz - und sprach danach offen über seine Zeit in der Förderschule.

Wer ist raus?

"Richter Gnadenlos" Ronald Schill musste nach etlichen Sex-Storys und schwachen Performances in den Spielen die Heimreise antreten. Für Claudia Obert sind damit nur noch "junge Schnösel" im Haus.

"Promis unter Palmen" 2020: Alle Infos zur Sat.1-Show

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Kandidaten von Promis unter Palmen 2020.

Neuigkeiten

In diesem Blog lesen Sie die News zu Promis unter Palmen 2020 und hier haben wir alle Infos zu Promis unter Palmen noch einmal zusammengefasst.

Übertragung

So sehen Sie Promis unter Palmen 2020 live im TV und Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie die Sendetermine zu Promis unter Palmen.

(dfl)

