Promis unter Palmen 2020 heute: Start, Kandidaten, Sendetermine, Drehort, Live - Infos am 15.4.20

Heute am 15.4.20 läuft Folge 4 von "Promis unter Palmen" 2020 auf Sat.1. Alle Infos über Start, Sendetermine, Kandidaten, Drehort, Live-Übertragung im TV und News: hier.

Heute am Mittwoch, 15.4.20, läuft Folge 4 von " Promis unter Palmen" 2020 auf Sat.1. In der neuen Show leben zehn mehr oder minder bekannte Persönlichkeiten gemeinsam in eine Luxusvilla und kämpfen um eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro.

Hier erhalten Sie alle Infos zu zu Start, Sendetermine, Kandidaten, Drehort, Übertragung live im TV und News.

"Promis unter Palmen" 2020 heute mit Folge 4: Start und Sendetermine

"Promis unter Palmen" 2020 ging am 25. März 2020 auf Sat.1 an den Start. Das Format wird wöchentlich immer mittwochs um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Insgesamt sechs Folgen soll es laut Sender geben. Mehr dazu erfahren Sie hier: "Promis unter Palmen" 2020: Sendetermine und Sendezeit

Kandidaten bei "Promis unter Palmen" 2020

Die Kandidaten von "Promis unter Palmen" 2020 konnten nahezu alle bereits Erfahrungen in ähnlichen TV-Formaten sammeln. Diese Promis stellen sich der Herausforderung und hoffen, am Ende das Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen zu können:

Eva Benetatou (27)

Matthias Mangiapane (36)

(36) Ennesto Monté (44)

Désirée Nick (63)

Claudia Obert (58)

(58) Janine Pink (32)

(32) Ronald Schill (61)

(61) Carina Spack (23)

Tobias Wegener (26)

(26) Bastian Yotta (43)

Mehr über die Kandidaten erfahren Sie hier: "Promis unter Palmen" 2020: Die Kandidaten

"Promis unter Palmen" 2020: Ablauf und Regeln

In jeder Folge werden zunächst zwei Teamkapitäne bestimmt, die sich aus allen übrigen Kandidaten ihr Team zusammenstellen dürfen. Wer Kapitän wird, wird durch ein Geschicklichkeitsspiel ermittelt. Das bedeutet: In jeder Folge werden die Karten neu gemischt und die Kandidaten müssen sich in jeder der sechs Folgen auf neue Teamkollegen einstellen.

Danach treten die Promis bei der anschließenden Team-Challenge gegeneinander an. Dort müssen die Kandidaten ebenfalls vielseitig ihr Können unter Beweis stellen, um als Sieger hervorzugehen. Das Team, das die Challenge verliert, nominiert schließlich zwei Promis. Die Gewinner bestimmen dann, wer von den beiden gehen muss.

Drehort: Wo wird "Promis unter Palmen" 2020 aufgezeichnet?

Die Kandidaten von "Promis unter Palmen" 2020 ziehen in eine luxuriöse Villa, die direkt an einem palmenbesetzten Strand in Thailand liegt. Wo genau sich die Villa befindet, teilte der Sender nicht mit.

"Promis unter Palmen" 2020 live im TV und Stream

Neben der Übertragung live im TV wird "Promis unter Palmen" 2020 auch im Stream verfügbar sein. Der Anbieter Joyn stellt alle Folgen nach der TV-Ausstrahlung kostenlos zur Verfügung. Mehr dazu finden Sie hier: "Promis unter Palmen" 2020: Übertragung live im TV und Stream

Alle aktuellen News zu "Promis unter Palmen" 2020

Lesen Sie hier alle aktuellen News zu "Promis unter Palmen" 2020 in unserem News-Blog: News zu "Promis unter Palmen" 2020: Start-Termin und Kandidaten bekannt

