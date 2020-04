vor 39 Min.

"Promis unter Palmen" 2020 heute: Totale Eskalation zwischen Claudia und Désirée - Folge 2 am 1. April

Totale Eskalation zwischen Claudia und Désirée in Folge 2 am 1. April bei "Promis unter Palmen" auf Sat.1. Mehr dazu in unserer Vorschau.

"Promis unter Palmen" 2020, Vorschau: Heute in Folge 2 am 1. April kommen sich zwei Teilnehmer näher - aber sehr unfreiwillig. In der Vorschau lesen Sie, was sie heute Abend erwartet.

Leider kein Aprilscherz: Heute geht es am 1. April mit Folge 2 von " Promis unter Palmen" weiter auf Sat.1. Und da fliegen gleich die Fetzen zwischen Läster-Oma Désirée Nick und Modeschöpferin Claudia Obert. Worauf Sie sich freuen können, lesen Sie in unserer Vorschau.

"Promis unter Palmen" heute Folge 2 am 1.4.20: Die Vorschau

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von "Promis unter Palmen" 2020 läuft am Mittwoch, 1.4.20, ab 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Die Situation zwischen Désirée Nick und Claudia Obert bei "Promis unter Palmen" eskaliert in Folge 2. Zwischen der Läster-Oma und der Möchtegern-Modeschöpferin, die sich selbst in einem Atemzug mit Karl Lagerfeld nennt, fliegen ordentlich die Fetzen. "Beweg deine Fresse aus der Kamera!", brüllt Désirée Nick.

Selbst die hartgesottenen verbliebenen Promi-Kollegen sind angesichts einer solch heftigen Auseinandersetzung schockiert – und die Thailand-WG spaltet sich in zwei Lager. "Würde ich meine Mutter so im Fernsehen sehen, würde ich mich in Grund und Boden schämen", erklärt der fassungslose Bastian Yotta. Wer übersteht die Promi-Hölle unter Palmen und für wen endet der Traum von 100.000 Euro bereits in Folge 2?

Außerdem stehen in Folge 2 noch die Spiele "Wettstreit der wilden Hühner" und "Dummweg oder Zielstreber" an. Danach muss ein Promi die Hölle...ups, das Paradies verlassen.

