Promis unter Palmen 2021: Prinz Marcus von Anhalt im Porträt

Prinz Marcus von Anhalt ist bei "Promis unter Palmen" 2021 zu sehen. Hier im Porträt bekommen Sie alle Informationen zu ihm.

Von Monique Neubauer

"Promis unter Palmen" geht in die zweite Runde: Zwölf mehr oder weniger Prominente kämpfen dann um ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Auch Prinz Marcus von Anhalt ist dabei und möchte in Thailand alles für den Sieg geben. Hier im Porträt stellen wir ihn vor.

"Promis unter Palmen" 2021: Prinz Marcus von Anhalt im Porträt

Marcus Frank Adolf Prinz von Anhalt wurde 1966 in Pforzheim als Marcus Eberhardt geboren. Bekannt ist er als Prinz Marcus und als deutscher Bordellbesitzer. Hier ein Steckbrief:

Beruf: Bordellbesitzer

Bordellbesitzer Geburtsdatum: 20. Dezember 1966

20. Dezember 1966 Alter: 54 Jahre

54 Jahre Wohnort: Rheinland-Pfalz

Marcus Eberhardt ließ sich 2006 von Frédéric von Anhalt und Zsa Zsa Gabor adoptieren. Diese Adoption sorgte für starken Aufruhr in den Medien. Marcus Prinz von Anhalt betreibt mittlerweile mehrerer Clubs und Bordelle.

Marcus Prinz von Anhalt hat jedoch auch insgesamt vier Jahre im Gefängnis verbracht. Das Landgericht Karlsruhe hatte ihn unter anderem im Sommer 2003 wegen versuchter räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung, Zuhälterei und Menschenhandels zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. 2010 wurde er wegen Trunkenheit am Steuer zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe sowie einer Geldstrafe von 200.000 Euro verurteilt. Außerdem wurde er im November 2014 wegen Steuerhinterziehung angeklagt.

"Promis unter Palmen"-Kandidat: Das ist Prinz Marcus von Anhalt

Prinz Marcus von Anhalt war in diversen Fernseh-Sendungen zu sehen. So beispielsweise im "Nachtcafé" des SWR, wo er zum Thema "Weniger ist mehr - vom Luxus des Verzichts" als Gast eingeladen war. 2009 nahm er an der Sat.1-Tanzshow "Yes We Can Dance" teil. Im Jahr 2011 kochte er sich bei "Das perfekte Promi-Dinner" auf Vox zum Sieg und gewann die Koch-Sendung.

Im September 2016 war er Kandidat in der vierten Staffel von "Promi Big Brother". Dort belegte er den neunten Platz. Im Frühjahr 2020 war er Gast in der Sendung Chez Krömer. Im Februar 2021 nimmt er nun an der Reality-Show "Promis unter Palmen" teil.

