Promis unter Palmen 2021: Übertragung im TV und Live-Stream am 12.4.21 - Ganze Folge als Wiederholung

Staffel 2 von "Promis unter Palmen" 2021 geht demnächst bei Sat.1 an den Start. Alle Infos rund um die Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung haben wir hier für Sie.

Staffel 2 von " Promis unter Palmen" 2021 wird derzeit in Thailand gedreht und wird demnächst bei Sat.1 im TV zu sehen sein. Insgesamt werden zwölf mehr oder weniger bekannte Promis vor tropischer Kulisse in eine Villa einziehen und versuchen am Ende ein Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Dazu müssen sie sich in verschiedenen Challenges gegeneinander durchsetzen, denn nur einer von ihnen kann am Ende als Sieger die Show verlassen.

In diesem Artikel haben wir alle Infos zur Übertragung im TV und Stream für Sie. Außerdem verraten wir Ihnen, wo Sie die Folgen in der Wiederholung ansehen können.

"Promis unter Palmen" 2021: Übertragung live im TV und Stream

Wann genau die neue Staffel von "Promis unter Palmen" 2021 live im TV und Stream zu sehen sein wird, ist bisher noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel haben am 7. Februar 2021 in Thailand begonnen, doch ein TV-Termin wurde von Sat.1 bisher noch nicht bestätigt. In der vergangenen Staffel waren die Folgen immer mittwochs um 20.15 Uhr zu sehen - es ist davon auszugehen, dass die neue Staffel zur gleichen Zeit ausgestrahlt wird. Wir werden Sie hier darüber informieren, sobald Sat.1 die entsprechenden Infos veröffentlicht.

Neben der Ausstrahlung im TV kann man die Folgen auch im Stream ansehen. Auf der kostenlosen Streaming-Plattform Joyn können Sie hier auf dieser Seite die Übertragung von Sat.1 live verfolgen.

"Promis unter Palmen" 2021: Ganze Folgen als Wiederholung

Ob und wann die Folgen der zweiten Staffel von "Promis unter Palmen" 2021 als Wiederholung im TV zu sehen sein werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Fest steht, dass alle Folgen nach der Ausstrahlung genau wie der Live-Stream über den Streaming-Service Joyn abgerufen werden können. Sobald weitere Informationen zur Verfügung stehen, erfahren Sie es hier.

"Promis unter Palmen" 2021: Ablauf der Sendung und Corona-Maßnahmen

Am Ablauf der Show hat sich im Vergleich zur ersten Staffel nichts geändert: Die zwölf Kandidaten leben in einer großen thailändischen Villa und müssen täglich in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten. In jeder Folge werden über ein Spiel zwei Teamkapitäne bestimmt, die sich im Anschluss ihre Teams aus den übrigen Promis zusammenstellen dürfen - die Teams werden also immer wieder durchgemischt und neu gebildet. Daraufhin treten dann die beiden Gruppen in einer Challenge gegeneinander an. Dabei kann es um Allgemeinwissen, Geschicklichkeit oder auch Sportlichkeit gehen.

Das Verlierer-Team muss nach der Niederlage zwei Promis aus den eigenen Reihen nominieren und das Gewinner-Team darf dann entscheiden welcher der Kandidaten die Villa verlassen muss. So treten die Promis zwar in jeder Folge als Team gegeneinander an, am Ende kann jedoch nur einer von ihnen das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Damit sich die Kandidaten keinen gesundheitlichen Risiken aussetzen, musste jeder von ihnen vor Beginn der Dreharbeiten für 15 Tage in Quarantäne. Darüber hinaus wurden die Teilnehmer regelmäßig auf Corona getestet. (AZ)

