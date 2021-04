Promis unter Palmen 2021 am 12.4.21: Calvin Kleinen im Porträt

Calvin Kleinen ist als Kandidatin in der neuen Staffel von "Promis unter Palmen" 2021 mit dabei. Wir stellen Ihnen den 29-jährigen Reality-TV-Star im Porträt näher vor.

Calvin Kleinen im Porträt: Auch in diesem Jahr ist " Promis unter Palmen" 2021 wieder mit einer neuen Staffel im TV bei Sat.1 zu sehen. In der Reality-Show ziehen zwölf mehr oder weniger bekannte Promis gemeinsam in eine Villa in Thailand. Dort stellen sich die Kandidaten diversen Herausforderungen und Challenges. Diese kommen in Form von unterschiedlichen Spielen daher, die der Sender sich für die Stars ausgedacht hat. Der Gewinner oder die Gewinnerin der Show erhält am Ende eine Siegprämie von 100.000 Euro sowie die "Goldene Kokosnuss" als Trophäe überreicht. In der ersten Staffel der Sendung schaffte es der Unternehmer und Reality-TV-Star Bastian Yotta die Show und den Titel zu gewinnen.

Einer der Teilnehmer, der in diesem Jahr auf die Trophäe und die Siegprämie hofft, ist der Reality-TV-Darsteller Calvin Kleinen. Kleinen war bereits in diversen TV-Formaten und Shows, darunter auch in "Die Festspiele der Reality-Stars", zu sehen. Hier im Porträt stellen wir Ihnen den 29-Jährigen näher vor.

"Promis unter Palmen" 2021: Calvin Kleinen im Porträt

Der Reality-TV-Star Calvin Kleinen wurde am 4. März 1992 in Übach-Palenberg in Nordrhein-Westfalen geboren. Der 29-Jährige begann seine TV-Karriere im Jahr 2019 bei der Sendung "Temptation Island". Bei dem Format stellten er und seine damalige Freundin Pia ihre Beziehung auf die Probe. In der Show zogen die beiden mit anderen vergebenen Kandidaten desselben Geschlechts getrennt voneinander in zwei Villen, in denen zwölf Singles auf sie warteten, um sie zu verführen.

Kleinen polarisierte bei den Zuschauern der Sendung mit seinem Verhalten sehr stark, denn der 29-Jährige nahm es mit der Treue zu seiner Freundin Pia nicht zu ernst. Des Öfteren gab er sich der Versuchung, welche durch die Single-Frauen in der Villa entstand, hin. Besonders eine der Singlefrauen, nämlich Kandidatin Roxy, hatte es dem bis dahin vergebenen Mann angetan. Als Freundin Pia dies erfuhr, ließ auch sie sich auf einen Single-Mann ein und beendete die Beziehung.

Calvin Kleinen: Der Reality-TV-Star ist auch als Sänger tätig

Ein Jahr nach seiner zerbrochenen Beziehung mit Pia nahm Calvin Kleinen erneut an dem Format "Temptation Island" teil, dieses Mal jedoch an der V.I.P.-Ausgabe. Die Partnerin an seiner Seite war keine Geringe als die Verführerin Roxy aus der vorherigen Staffel. Doch auch in dieser Staffel schaffte er es nicht, treu zu bleiben, und ließ sich auf diverse Flirts ein. Schließlich konnte er einer der Single-Ladies nicht widerstehen, sodass die Beziehung mit seiner neuen Freundin Roxy ebenfalls in die Brüche ging.

Neben seiner Karriere als Reality-TV-Star tritt Calvin Kleinen auch als Musiker unter dem Namen Calvin92 auf. Im Jahr 2016 veröffentliche er seinen ersten Song, der den Titel "ICH WILL RAUS" trägt. Danach folgten weitere Lieder von ihm, wie zum Beispiel "Temptation Song Versuchung" oder "Eine neue Ex", welche von seiner Zeit bei "Temptation Island" handeln.

