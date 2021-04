Promis unter Palmen 2021 am 12.4.21: Elena Miras im Porträt

Elena Miras ist als Kandidatin bei "Promis unter Palmen" 2021 dabei. Wir stellen Ihnen die 28-jährige Influencerin im Porträt näher vor.

Elena Miras wird als Kandidatin bei " Promis unter Palmen" 2021 zu sehen sein. Falls sie gewinnt, könnte sie 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen. Bekannt wurde Elena Miras bei " Love Island" 2017, doch vor allem blieb sie den Fans durch ihre direkte und forsche Art im Gedächtnis. Hier lesen Sie ein Porträt zu der 28-Jährigen.

"Promis unter Palmen" 2021: Elena Miras aus" Love Island" bekannt

Elena Miras wurde am 25. April 1992 in der Schweiz geboren und wurde von ihren Eltern zweisprachig aufgezogen, weshalb sie heute Spanisch und Deutsch sprechen kann. Sie hat mittlerweile einen festen Platz im deutschen Reality-TV. Durch Staffel 1 von "Love Island" im Jahr 2017 wurde die jetzt 28-Jährige bekannt. Dort konnte sie sich an der Seite von Jan Sokolowsky den ersten Platz sichern. Nach Ende der Staffel kam sie allerdings mit Mike Heiter zusammen, der ebenfalls Teilnehmer bei "Love Island" war. Während der Reality-Show funkte es zwischen den beiden noch nicht. Erst auf einer anschließenden Party kamen sie sich näher.

Im August 2018 bekamen die beiden ihre gemeinsame Tochter Aylen. Mittlerweile sind Mike und Elena allerdings kein Paar mehr. Wie RTL berichtet, gab Elena nach drei Jahren Beziehung im Herbst 2020 die Trennung auf Instagram bekannt. Dort hat die 28-Jährige mehr als 580.000 Abonnenten und postet regelmäßig Selfies, um ihre Fans auf dem Laufenden zu halten.

Elena Miras im Porträt: Siegerin bei "Sommerhaus der Stars"

Während ihrer Beziehung nahmen Elena und Mike an "Das Sommerhaus der Stars" 2019 teil und konnten sich im Finale gegen alle anderen Promipaare durchsetzen - trotz Drama und Streit. Aussagen wie "Du bist so dumm", gegenüber Mike Heiter brachten Elena Miras viel Kritik von den Fans ein. Vielleicht genau deshalb bemühte sie sich 2020 besonders präsent im deutschen Reality-TV zu sein. Die Liste der Sendungen, an denen sie im Jahr 2020 teilnahm ist lang:

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!

Darf er das? Live! Die Chris Tall Show

Show Prominent & Obdachlos

Pocher – gefährlich ehrlich!

Promiboxen

Just Tattoo of Us

Promi Ninja Warrior Germany

Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2020 wurde die 28-Jährige von den Zuschauern etliche Male zur Dschungelprüfung gewählt - vor allem gemeinsam mit Kandidatin Danni Büchner. Die beiden Frauen litten enorm unter der Belastung, was sich bei Elena auch unter anderem in Streit mit anderen Dschungelbewohnern äußerte. Trotzdem zeigte sie Einsatz. Für die Dschungelkrone hat es aber dann doch nicht gereicht. Sie musste als siebte Kandidatin das Dschungelcamp 2020 verlassen. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.