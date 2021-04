Promis unter Palmen 2021 am 12.4.21: Emmy Russ im Porträt

Emmy Russ ist als Kandidatin bei "Promis unter Palmen" 2021 dabei. Wir stellen Ihnen die 21-Jährige im Porträt näher vor.

" Promis unter Palmen" geht 2021 mit Staffel 2 weiter und mit dabei ist diesmal auch Emmy Russ, die zuletzt bei "Die Festspiele der Reality Stars – Wer ist die hellste Kerze?" im TV zu sehen war. Zuvor musste sie bei "Promi Big Brother" 2020 kurz vor dem Finale das Haus verlassen, schaffte es aber in die Top 5 und war mit 23 Tagen im Haus sogar länger dabei als Gewinner Werner Hansch. Im Porträt stellen wir Ihnen die 21-Jährige näher vor.

"Promis unter Palmen" 2021: Emmy Russ ist aus "Beauty and the Nerd" bekannt

Emmy Russ wurde am 11. Mai 1999 in Hamburg geboren und strebte nach ihrem Schulabschluss eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin an. Als sie ihr dann ein Ausbildungsplatz angeboten wurde, entschied sich die 21-Jährige jedoch für eine Karriere als Influencerin - auf Instagram hat sie derzeit knapp 170.000 Follower. Es ist ihr wichtig bekannt zu sein und berühmt zu werden, wie sie auch in einem Interview mit Sat.1 im Rahmen ihrer Teilnahme an "Promi Big Brother" 2020 betonte: "Am liebsten soll die ganze Stadt mich erkennen, mir hinterherrennen, Fotos von mir machen. Das ist das, was ich will"

Von ihrer Teilnahme an "Promi Big Brother" 2020 erhoffte sich Emmy Russ jedoch auch die Chance den Zuschauern eine andere Seite von sich zeigen zu können, da sie im Rahmen ihrer Teilnahme an "Beauty & The Nerd" eher polarisierte. In der Sendung hatte es immer wieder Drama um die 21-Jährige gegeben, bis sie die Sendung schließlich nach einem Streit mit einer anderen Kandidatin freiwillig verlassen hatte. Ihre ersten TV-Auftritte hatte Russ in den RTL 2 Reality-Seifenopern "Berlin - Tag und Nacht" und "Köln 50667", wo sie für knapp 80 Folgen als Nina Nockel zu sehen war.

"Promis unter Palmen" 2021: Das ist Emmy Russ im Porträt

Für ihre Karriere als Influencerin lohnte sich die Teilnahme an "Promi Big Brother" für die 21-Jährige, obwohl sie zunächst Empörung auslöste, als sie kurz nach ihrem Einzug sehr offen über ihre sexuellen Vorlieben äußerte. Die Zahl ihrer Instagram-Follower verdoppelte sich während ihrer Zeit im Haus: Von 55.000 Followern auf über 110.000. Ihrem Ziel berühmt zu sein ist sie mit diesem Fernsehauftritt also näher gekommen. Im Januar 2021 kehrte Russ außerdem für einige Folgen in die Reality-Soap "Berlin - Tag und Nacht" zurück. Diesmal spielt sie sich selbst.

Hier finden Sie alle Reality-Formate, an denen Emmy Russ bisher beteiligt war, im Überblick:

2017: UNdressed – Das Date im Bett ( RTL II )

) 2019: Ab ins Kloster! – Rosenkranz statt Randale ( Kabel Eins )

) 2020: Beauty & The Nerd ( ProSieben )

( ) 2020: Promi Big Brother ( Sat.1 )

( ) 2020: Promi Big Brother – Die Late Night Show (sixx)

– Die Show (sixx) 2021: Die Festspiele der Reality Stars – Wer ist die hellste Kerze? ( Sat.1 )

) 2021: Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles! ( Sat.1 )

