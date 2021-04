Promis unter Palmen 2021 am 12.4.21: Giulia Siegel im Porträt

Giulia Siegel ist bei "Promis unter Palmen" 2021 zu sehen. Hier im Porträt bekommen Sie alle Informationen zu ihr.

Bald startet die 2. Staffel der Promi-Reality-Show " Promis unter Palmen" 2021. Zwölf Prominente kämpfen dann um ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Auch Giulia Siegel ist dabei und möchte vor der traumhaften Kulisse Thailands den Sieg holen. Die Moderatorin und Schauspielerin wird hier im Porträt vorgestellt.

"Promis unter Palmen" 2021: Giulia Siegel im Porträt

Giulia Siegel, die mit vollem Namen eigentlich Julia Anna Marina Siegel heißt, wurde 1974 in München geboren. Hier ein kurzer Steckbrief zu Siegel:

Beruf: Model, DJane, Fernsehmoderatorin, Schauspielerin

Model, DJane, Fernsehmoderatorin, Schauspielerin Geburtsdatum: 10. November 1974

10. November 1974 Alter: 46 Jahre

46 Jahre Wohnort: München

Giulia Siegel ist die Tochter des Komponisten und Musikproduzenten Ralph Siegel und dessen erster Ehefrau Dunja. Giulia Siegels erster Sohn wurde 1995 geboren. Von 2000 bis 2008 war sie mit dem Unternehmer Hans Wehrmann verheiratet, mit dem sie 2002 zweieiige Zwillinge bekam. Seit 2016 ist sie mit Fernsehkoch Ludwig Heer liiert, mit dem sie 2020 auch bei "Temptation Island V.I.P" zu sehen war.

Giulia Siegel als Model, DJane, Schauspielerin und Moderatorin

Model

Bereits im Alter von 16 Jahren verließ Giulia Siegel die Schule und begann 1991 ihre Karriere als Model. Damals modelte sie unter dem Pseudonym Giulia "Legeis" (Rückwärts gesprochen: Siegel). Sie lief unter anderem für Armani und Escada und war auf den Titelblättern von Cosmopolitan und Vogue zu sehen. 2009 posierte sie für die Februar-Ausgabe des Männermagazins Playboy. Im April 2010 war Siegel in der italienischen Ausgabe des Playboy zu sehen.

DJane und Autorin

Neben ihrer Tätigkeit als Model ist sie als DJane tätig. 2007 hat sie ihre erste eigene Single "Dance!" bei Kontor Records veröffentlicht. Als DJane tritt sie bei diversen Festivals auf. 2008 und 2009 folgten die Singles "Want You" und "Higher". Am 11. September 2009 erschien ihr Buch "Make her crazy! Was Frauen wirklich wollen".

Schauspielerin und TV-Kandidatin

Giulia Siegel spielte ab 1994 in diversen Fernsehserien wie "Marienhof", Klinikum Berlin Mitte – Leben in Bereitschaft", "Für alle Fälle Stefanie" oder "Tatort – Kalte Herzen" und mehreren Fernsehfilmen mit. Außerdem ist sie immer wieder in diversen TV-Formaten zu sehen. Hier eine Auswahl:

2007: Stars auf Eis

2009: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!

2009: Giulia in Love?!

2010: Eine wie keine

2013: Der VIP-Bus – Promis auf Pauschalreise

2016: Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft

Völkerball Meisterschaft 2017: Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare

– Kampf der Promipaare 2020: Das große Sat.1 Promiboxen

Promiboxen 2020: Temptation Island V.I.P

Moderatorin

Neben ihrem Job als Model und Schauspielerin, ist sie auch als Moderatorin tätig. Sie moderierte unter anderem folgende Sendungen im Fernsehen:

Schwupps

Max TV

Taff Live

Top of the Pops

Club der Ex-Frauen

